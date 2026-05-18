Vitézy Dávid lemondott, már azt is tudni, ki veszi át a helyét

Utoljára jelentkezem innen a Városházáról, mert az imént lemondtam a fővárosi közgyűlési képviselői mandátumomról, ezzel pedig a Podmaniczky Mozgalom vezetéséről is – jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési miniszter az új frakcióvezetőt is megnevezte, a jövőben Gál József irányítja a közgyűlési munkát.

A frissen kinevezett frakcióvezető közölte, nagy megtiszteltetés és hatalmas felelősség számára, hogy a jövőben ő vezeti a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióját. A bejelentésből az is kiderült, hogy Hutiray Borbála csatlakozik a frakcióhoz, aki az elmúlt másfél évben a Tulajdonosi Bizottság külsős tagjaként dolgozott.

A mozgalom munkája kapcsán elmondták, a következő időszakban is folytatni kívánják korábban meghirdetett, 101 pontos programjuk megvalósítását.

Az újonnan kinevezett frakcióvezető elmondása szerint továbbra is Budapest és a budapestiek érdekeit kívánják szem előtt tartani, és céljuk, hogy a fővárosi döntéshozatal a pártpolitikai konfliktusok helyett a városfejlesztésről szóljon. Kiemelte, a Városháza és a kormány kapcsolatának új alapokra helyezésén dolgoznának, a tervek szerint a fővárosi képviselők helyi szinten, míg Vitézy Dávid tiszás miniszterként segítheti majd ezt a folyamatot.

A frakcióvezető egyúttal külön gratulált Vitézy Dávid miniszteri kinevezéséhez is, egyben sok sikert kívánva neki új pozíciójához.