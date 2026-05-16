Gyurcsányéknak és Brüsszelnek adott tanácsokat, a CEU-n kupálódott ki az új vízügyi államtitkár

Kelemen Ágnes lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár – jelentette be Gajdos László szombaton a közösségi oldalán.

Az élő környezetért felelős miniszter méltatásképpen azt is írta, hogy az általa kinevezett környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. "Ágnes széles körű nemzetközi és hazai rálátása a záloga annak, hogy az Élő Környezetért Felelős Minisztérium modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira" - tette hozzá a tárcavezető.

Majd röviden bemutatta pályafutását, megemlítve, hogy Kelemen korábban dolgozott a magyar államigazgatásban, az Európai Bizottságnál és a civil szektorban is. Csakhogy Gajdos nem bontotta ki teljes egészében a részleteket: nem véletlenül, hiszen államtitkárának meglehetősen "terhelt" múltja van.

Kelemen Ágnes ugyanis több éven keresztül tanácsadóként segítette az MSZP-SZDSZ kormányokat, aktív szereplője volt a 2010 előtti baloldalnak.

Mint LinkedIN-oldaláról kiderült, 2003 és 2008 között megszakítás nélkül segítette a balliberális kabineteket - Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc kormányzása idején.

Előbb a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) klímaügyekkel foglalkozó szervezeti egységénél dolgozott szakértőként. Saját bevallása szerint energia- és környezetpolitikai elemzéseket, valamint a kormányzati döntésekhez szakmai háttéranyagokat anyagokat készített a tárcánál.

2005-ben átkerült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium klíma- és energiaügyi egységébe, ahol részben a klímapolitikai stratégiák kidolgozása, valamint az energia- és környezetpolitikai tárgyú javaslatok elkészítése volt a feladata.

Kelemen Ágnes lett az új vízügyi államtitkár: a 2010 előtti baloldali kormányok idején öt évig dolgozott tanácsadóként.

Fotó: Facebook/Gajdos László / Facebook/Gajdos László

2008-ban befejeződött a kormányzati pályafutása, így Kelemen öt évet húzott le a magyar közigazgatásban. A hazai tapasztalatok után Brüsszelben, pontosabban az Európai Bizottságnál folytatta, ahol előbb szakpolitikai elemzőként, később független szakértőként tevékenykedett. Az uniós kiküldetés tartósabbnak bizonyult, hiszen összesen tizenegy évig állt Brüsszel alkalmazásában.