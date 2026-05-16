Gyurcsányéknak és Brüsszelnek adott tanácsokat, a CEU-n kupálódott ki az új vízügyi államtitkár

Kelemen Ágnes lesz a vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkár – jelentette be Gajdos László szombaton a közösségi oldalán.
Az élő környezetért felelős miniszter méltatásképpen azt is írta, hogy az általa kinevezett környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. "Ágnes széles körű nemzetközi és hazai rálátása a záloga annak, hogy az Élő Környezetért Felelős Minisztérium modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira" - tette hozzá a tárcavezető.
Majd röviden bemutatta pályafutását, megemlítve, hogy Kelemen korábban dolgozott a magyar államigazgatásban, az Európai Bizottságnál és a civil szektorban is. Csakhogy Gajdos nem bontotta ki teljes egészében a részleteket: nem véletlenül, hiszen államtitkárának meglehetősen "terhelt" múltja van.
Kelemen Ágnes ugyanis több éven keresztül tanácsadóként segítette az MSZP-SZDSZ kormányokat, aktív szereplője volt a 2010 előtti baloldalnak.
Mint LinkedIN-oldaláról kiderült, 2003 és 2008 között megszakítás nélkül segítette a balliberális kabineteket - Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc kormányzása idején.
Előbb a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) klímaügyekkel foglalkozó szervezeti egységénél dolgozott szakértőként. Saját bevallása szerint energia- és környezetpolitikai elemzéseket, valamint a kormányzati döntésekhez szakmai háttéranyagokat anyagokat készített a tárcánál.
2005-ben átkerült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium klíma- és energiaügyi egységébe, ahol részben a klímapolitikai stratégiák kidolgozása, valamint az energia- és környezetpolitikai tárgyú javaslatok elkészítése volt a feladata.
2008-ban befejeződött a kormányzati pályafutása, így Kelemen öt évet húzott le a magyar közigazgatásban. A hazai tapasztalatok után Brüsszelben, pontosabban az Európai Bizottságnál folytatta, ahol előbb szakpolitikai elemzőként, később független szakértőként tevékenykedett. Az uniós kiküldetés tartósabbnak bizonyult, hiszen összesen tizenegy évig állt Brüsszel alkalmazásában.
Kis szünet után 2021-ben az egyik legnagyobb nemzetközi, klímapolitikai alapítványnál, az European Climate Foundationnál (ECF) helyezkedett el, ahol vezető szakértőként és programenedzserként is alkalmazták.
Árulkodó, hogy Kelemen munkahelyét a nagy európai alapítványok és a tehetős filantrópok finanszírozzák, sőt, egy időben a Bill Gateshez köthető klímaalapok is megjelentek a donorok között.
Ahogy az Origon megírtuk, az ECF 2019-ben 3,3 millió dollár (akkori árfolyamon számítva körülbelül 970 millió forinttal) támogatást, 2020 és 2023 között további több mint 1,5 millió dollár támogatást kapott a Soros Alapítványtól (OSF). Az sem mellékes, hogy a klímaszervezet képviselői összesen 42 alkalommal találkoztak az OSF vezérkarával három év leforgása alatt, 2020 és 2023 között. Ezzel a tizenharmadik legnangyobb lobbierőt képviselték a Soros családnál az európai és uniós NGO-k között.
A vízügyi államtitkár végül nem a Soros-féle ECF-től, hanem egy skandináv tanácsadó vállalattól érkezett a magyar kormányba. 2025 szeptembere óta dolgozik a Viegand Maagøe-nál, ahol elsősorban uniós területen ad tanácsokat.
Kelemen Ágnes egyébként a Közép-európai Egyetem (CEU) környezettudományi programjában tanult, ahol MPhil fokozatot szerzett,
tanulmányainak fő fókusza a klíma- és környezetpolitika volt. Több írást is jegyzett a CEU-s, Soros-körökhöz tartozó Másfélfok nevű portálon.