Megdöbbentő bejelentést tett a köztársasági elnök: lemondását tervezi

Alekszandar Vucsics szerb elnök arról beszélt, hogy nem kívánja „lerövidíteni” a mandátumát értelmetlen megfogalmazással, ahogyan azt egykor Boris Tadics tette, mert szerinte „vagy lemond az ember, vagy kitölti a mandátumát” – számolt be a Magyar Szó.

Alekszandar Vucsics a lehetséges lemondásáról beszélt Pekingben Fotó: NurPhoto via AFP

„Tehát lehetséges, hogy hamarosan lemondok” – mondta Vucsics újságíróknak Pekingben, kínai látogatásának kezdetén. Az államfő szerint az egyes összejövetelek – utalva a szombati belgrádi megmozdulásra a Slavija tér környékén – nem zavarhatják meg a közéletet, különösen akkor, ha

„nincsenek átgondolt tartalmaik, üresek, és nem vesznek részt rajtuk különösebben sokan”.

A szervezőket emellett a rendezvény utáni incidensek miatt bírálta.

Kijelentette, hogy három szolgálat is készített becslést a résztvevők számáról, amely 30.500 és 34.300 között mozgott. Elmondása szerint a legmagasabb becslést vették alapul, ugyanakkor a pontos adatok szerint valamivel kevesebb mint 34 ezren voltak jelen.

Szerbiában 2024 ősze óta zajlanak nagy tömegtüntetések, miután az újvidéki vasútállomás frissen felújított védőtetője beomlott és 15 ember halálát okozta. A közvélemény és az ellenzék a kormányzati korrupciót okolja a tragédiáért.

A szerb elnök eddig ellenállt a lemondásra való felszólításoknak.