Csúnyán elhasalt a kétszínű Wáberer az elnökválasztáson

A Magyar Sí Szövetség csütörtöki tisztújító küldöttgyűlésén a tagság titkos szavazással Kőrössy Krisztiánt választotta meg a szervezet elnökének Budapesten, a Magyar Sport Házában. A sportvezető 56 szavazattal kapott bizalmat, míg a szintén elnöki posztért induló üzletember, Wáberer György 11 voksot szerzett – adott tájékoztatást a Magyar Sí Szövetség a honlapján.

Wáberer György hiába próbálta meg eladni magát tiszás milliárdosként, a próbálkozása kudarcba fulladt, és sorra bukja el az általa vágyott tisztségeket (forrás: Facebook/Wáberer György)

Wáberer György elszámította magát

Rájár a rúd Wáberer György milliárdos nagyvállalkozóra, aki az Orbán-kormány idején miniszterelnöki megbízottként több területen játszott szerepet a kormány gazdasági stratégiájában, illetve több milliárd forint támogatásban is részesült a cége. Mégis, az április 12-i országgyűlési választás előtt néhány nappal átutalt 100 millió forintot a Tisza Pártnak, illetve együtt ünnepelte a győzelmet a párt vezetőivel. Az ügy mégis negatív felhanggal került a nyilvánosságba, mert Wáberer egy ATV-s szereplése során kikotyogta a 100 milliós tiszás adományt, amelyre Magyar Péter kénytelen volt az összeg visszaküldésével reagálni. A botrány kapcsán a Világgazdaság írta meg, hogy egy forrásuk szerint

Wáberer György neve felmerült lehetséges miniszterjelöltként, méghozzá a közlekedési és beruházási minisztérium élén.

A lap munkatársa úgy tudja, hogy a milliárdos vállalkozó szerepelt egy szűkített, három jelöltet tartalmazó listán Vitézy Dávid és egy építőipari multi egyik vezetője mellett.

Tehát a Fidesz-kormánnyal akítvan együttműködő milliárdos, aki megpróbált az utolsó pillanatban úgy átállni a rivális párthoz, mintha mindig is oda tartozott volna, először a fecsegése miatt lecsúszott a miniszteri posztról, most pedig egy sportszövetség elnöki tisztségéért folytatott versenyben szenvedett megalázó vereséget.