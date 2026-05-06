Miniszteri ambíciók állhattak Wáberer György 100 milliós tiszás adományának a háttérében?

Egyre több részlet derül ki a Wáberer György és a Tisza Párt közötti különös konfliktusról. A Világgazdaság értesülései szerint a háttérben jóval összetettebb folyamatok húzódhatnak meg, mint amit a nyilvánosság eddig látott.

Új részletek láttak napvilágot Wáberer György és a Tisza Párt közötti furcsa konfliktusról. Sajtóértesülések szerint a milliárdos Wáberer György korábban miniszteri posztra is esélyes lehetett a Tisza-kormányban, ám végül kimaradt a jelöltek közül (Fotó: Kovács Tamás / MTI)

Lehet, hogy Wáberer György a 100 milliós adományozást csak a miniszteri kinevezése elbukása miatt jelentette be?

A lap információi szerint a nagyvállalkozó korábban 100 millió forintos támogatást nyújtott a pártnak, amely azonban kezdetben nem kapott szélesebb nyilvánosságot. Amikor azonban Magyar Péter előtt ismertté vált az ügy, a politikus gyorsan igyekezett elhatárolódni tőle.

A történet azonban itt nem ért véget. A háttérben ugyanis – a lap forrásai szerint – személyi döntések is szerepet játszhattak. Úgy tudni, hogy Wáberer György neve felmerült lehetséges miniszterjelöltként a közlekedési és beruházási tárca élére. A vállalkozó egy szűkített listán szerepelt, amelyen rajta kívül Vitézy Dávid és egy nagy építőipari vállalat vezetője is helyet kapott.

A döntés végül Vitézy Dávid javára dőlt el, miután Magyar Péter április 24-én bejelentette, hogy őt kéri fel miniszternek. Ezzel eldőlt, hogy Wáberer nem kap szerepet a leendő kormányban.

Nem sokkal ezt követően pedig a vállalkozó nyilvánosságra hozta, hogy 100 millió forinttal támogatta a Tisza Pártot.

Az események időrendje alapján a Világgazdaság szerint felmerül annak lehetősége, hogy a történtek egyfajta „válaszlépésként” értelmezhetők, és a konfliktus ezzel éleződött ki.

A lap megkereste Wáberer Györgyöt az ügy kapcsán, ám egyelőre nem ismert, hogy a vállalkozó hogyan reagált a felvetésekre.