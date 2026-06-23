40 fok feletti hőség: halálos áldozatokat követel a pusztító időjárás Franciaországban

Franciaországot napok óta rendkívüli forróság sújtja, amely az ország történetének egyik legkeményebb júniusi időszakává válhat. A hőhullám miatt több térségben 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, és már halálos áldozatokról is érkeztek hírek. A Météo-France meteorológiai szolgálat szerint a mostani forróság nemcsak rendkívül intenzív, hanem szokatlanul korán érkezett és várhatóan hosszabb ideig is kitart, mint az átlagos nyári hőségperiódusok.

Emberéleteket is követelt a francia hőhullám (Fotó:REUTERS/Pascal Rossignol)

A hőhullám Franciaország nagy részét megbénítja

A Le Monde francia lap beszámolója szerint

június 22. és 25. között Franciaország a valaha mért legforróbb napjai közül négyet élhet át. A hőmérséklet számos térségben 40 Celsius-fok fölé emelkedett, egyes helyeken pedig a 42–43 fokot is megközelítheti.

A rekordok már most dőlnek. Több nyugat-franciaországi városban júniusi csúcshőmérsékleteket mértek, Bordeaux-ban például 41,9 fokot, Rennes-ben pedig 40,6 fokot regisztráltak. Ezek az értékek jóval meghaladják a júniusi átlagot, amely Franciaországban rendszerint 24 Celsius-fok körül alakul.

A hatóságok

több ezer iskola működését módosították vagy ideiglenesen felfüggesztették, számos vonatjáratot töröltek, és az egészségügyi szolgálatoknál is jelentősen nőtt a segélyhívások száma.

A rendkívül meleg éjszakák különösen veszélyesek az idősekre és a krónikus betegekre, mert a szervezet ilyenkor sem tud megfelelően regenerálódni.

A hőség már emberéleteket is követelt.

A Reuters szerint Franciaországban legalább negyven ember vesztette életét, többségük folyókban és csatornákban fulladt meg, miközben a forróság elől próbált menekülni. Emellett a hatóságok vizsgálják két kisgyermek halálát is, akiket egy autóban találtak meg a hőség idején. Más jelentések szerint idősek halálát is összefüggésbe hozták az extrém időjárással.

A francia sajtóban és a szakértői elemzésekben gyakran kerül elő a 2003-as hőhullám emléke, amely közel 15 ezer ember halálát okozta az országban. Több meteorológiai elemzés szerint a mostani helyzet súlyossága már bizonyos szempontból ahhoz az időszakhoz hasonlítható.