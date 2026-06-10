Elszabadultak a 444 rajongói: fideszes aktivisták öngyilkosságán gúnyolódnak

Több mint hatezer nevető reakció érkezett a 444 Facebook-oldalán arra a bejegyzésre, amely két fideszes aktivista öngyilkosságáról számolt be – írta meg a Magyar Nemzet.

Elszabadultak az indulatok a 444-nél Fotó: Képernyőfotó

Mint ahogyan azt korábban megírtuk, az elmúlt két hétben több mint 60 olyan bejelentés érkezett, amivel érdemben kellett foglalkoznia a Czunyiné Bertalan Judit által vezetett Védvonalnak. A Védvonal politikai zaklatásokkal összefüggésbe hozható tragédiákról is beszámolt:

a választások után a Fidesz két korábbi segítője lett öngyilkos a szüntelen online gyalázkodás és vegzálás miatt.

A hírt a 444 is közölte, a hír alatti kommentmezőt pedig a közösségi médiában elárasztották azok a hozzászólások, amelyek gúnyolódtak az elhunytakon vagy kifejezetten helyeslően reagáltak a történtekre.

A kormánypárti lap bejegyzése alatt a kommentelők közül többen örömüket fejezték ki a történtek miatt, mások pedig azt írták, hogy szerintük a két haláleset „kevés”.

Fotó: Képernyőfotó

Volt olyan kommentelő, aki feltételezhetőn Havasi Bertalannak üzenve (ő szerepelt a képen) azt üzente, hogy ő is „leugorhat valahonnan”.

Érdemes megjegyezni, hogy a 444 a Facebookon bármikor korlátozhatta vagy kikapcsolhatta volna a hozzászólási lehetőséget a bejegyzés alatt, ezt azonban nem tette meg.

Mindez azért is figyelemre méltó, mert az elmúlt években éppen a Tisza Párt és a 444 követőtáborának egy része követelte a leghangosabban a „szeretetország” megteremtését, miközben rendszeresen azzal vádolták az előző kormányt, hogy gyűlöletet szít a társadalomban.