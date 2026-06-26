A Fidesz új szerepre készül Budapesten, a Tiszától több felelősséget várnak

A Fidesz budapesti frakciója a jövőben határozottabb ellenzéki szerepre készül a Fővárosi Közgyűlésben, miközben a Tisza Párttól azt várja, hogy a legnagyobb politikai erőként nagyobb felelősséget vállaljon a város irányításában és ellenőrzésében –erről beszélt az Origónak adott interjújában Szepesfalvy Anna.

Szepesfalvy Anna, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

A budapesti Fidesz frakcióvezetőjét arról kérdeztük a nyári szünet előtti utolsó, június 26-i ülése előtt, milyen irányú politika várható a jobboldali párttól a Fővárosi Közgyűlés munkájában. Szepesfalvy emlékeztetett, a Tisza Pártot 2024-ben azért juttatták be a szavazók a Fővárosi Közgyűlésbe, mert jelentős változást szerettek volna. Ezeknek az embereknek a többsége egyébként Karácsony Gergelyre szavazott, hiszen akkor még Vitézy Dávidot sokan fideszesnek tartották, így azok közül, akik a Tiszára voksoltak, kevesen támogatták. „A Tisza-frakció mikor fogja végre kellő bátorsággal elfoglalni a helyét a városvezetésben, az ellenőrzésben és az átláthatóság biztosításában?” – tette fel a kérdést.

Karácsony Gergelyék megfeledkeztek a külvárosiakról

Beszélt arról is, hogy a Fidesz fővárosi frakciója nem tud és nem is akar teljesen elszakadni az országos politikától, hiszen a főváros ügyei azokkal mindig összefüggnek. – Ismerjük ugyanakkor a helyi ügyeket, és ezt a tudást be akarjuk vinni a közgyűlés munkájába – hangsúlyozta, utalva saját húszéves önkormányzati politikai múltjára, vagy arra, hogy több fővárosi fideszes kerületi képviselő is, mint Gulyás Gergely Kristóf frakcióvezető-helyettes, Papp Tibor vagy György Bence.

Számomra az egyik legfontosabb kérdés, hogy az ideológiai csatározások közepette van egy csoport, amely a figyelem peremére szorult: a külvárosokban élők. Legyen szó infrastruktúra-fejlesztésről, utakról vagy közlekedésről, ezek kiemelten fontos ügyek

– emelte ki, majd kifejtette: miközben a város azt várja a lakóitól, hogy egyre kevesebbet használják az autóikat, folyamatosan emelik a parkolási díjakat, és szűkítik az átmenő forgalom kapacitását. Példaként említette a Nagykörút kerékpáros fejlesztését, a Bajcsy-Zsilinszky úton a villamosfejlesztés miatt megszűnő forgalmi sávokat, valamint a Budafoki úton elvett sávokat. Szerinte az a kérdés: