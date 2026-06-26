A Fidesz új szerepre készül Budapesten, a Tiszától több felelősséget várnak

A Fidesz budapesti frakciója a jövőben határozottabb ellenzéki szerepre készül a Fővárosi Közgyűlésben, miközben a Tisza Párttól azt várja, hogy a legnagyobb politikai erőként nagyobb felelősséget vállaljon a város irányításában és ellenőrzésében –erről beszélt az Origónak adott interjújában Szepesfalvy Anna.
A budapesti Fidesz frakcióvezetőjét arról kérdeztük a nyári szünet előtti utolsó, június 26-i ülése előtt, milyen irányú politika várható a jobboldali párttól a Fővárosi Közgyűlés munkájában. Szepesfalvy emlékeztetett, a Tisza Pártot 2024-ben azért juttatták be a szavazók a Fővárosi Közgyűlésbe, mert jelentős változást szerettek volna. Ezeknek az embereknek a többsége egyébként Karácsony Gergelyre szavazott, hiszen akkor még Vitézy Dávidot sokan fideszesnek tartották, így azok közül, akik a Tiszára voksoltak, kevesen támogatták. „A Tisza-frakció mikor fogja végre kellő bátorsággal elfoglalni a helyét a városvezetésben, az ellenőrzésben és az átláthatóság biztosításában?” – tette fel a kérdést.
Karácsony Gergelyék megfeledkeztek a külvárosiakról
Beszélt arról is, hogy a Fidesz fővárosi frakciója nem tud és nem is akar teljesen elszakadni az országos politikától, hiszen a főváros ügyei azokkal mindig összefüggnek. – Ismerjük ugyanakkor a helyi ügyeket, és ezt a tudást be akarjuk vinni a közgyűlés munkájába – hangsúlyozta, utalva saját húszéves önkormányzati politikai múltjára, vagy arra, hogy több fővárosi fideszes kerületi képviselő is, mint Gulyás Gergely Kristóf frakcióvezető-helyettes, Papp Tibor vagy György Bence.
Számomra az egyik legfontosabb kérdés, hogy az ideológiai csatározások közepette van egy csoport, amely a figyelem peremére szorult: a külvárosokban élők. Legyen szó infrastruktúra-fejlesztésről, utakról vagy közlekedésről, ezek kiemelten fontos ügyek
– emelte ki, majd kifejtette: miközben a város azt várja a lakóitól, hogy egyre kevesebbet használják az autóikat, folyamatosan emelik a parkolási díjakat, és szűkítik az átmenő forgalom kapacitását. Példaként említette a Nagykörút kerékpáros fejlesztését, a Bajcsy-Zsilinszky úton a villamosfejlesztés miatt megszűnő forgalmi sávokat, valamint a Budafoki úton elvett sávokat. Szerinte az a kérdés:
„mikor teremtjük meg a külvárosokban élők számára azt a helyzetet, hogy a tömegközlekedés ne jelentsen számukra 30–40 perccel hosszabb utazást az autóhoz képest? Jelenleg ez nem valós alternatíva. Ezen biztosan változtatni kell.”
Taxiügyben a labda a Városháza térfelén pattog
A frakcióvezető kitért a pénteki közgyűlésre is: javaslatcsomaggal készültek, amelyből külön kiemelte a traffipaxok, a közbiztonság és a közlekedésbiztonság ügyét – ezen témákról itt olvashat részletesen. Beadják azonban a taxisok egységes tarifájáról szóló javaslatot is, ami ugyan már harmadszor kerül a közgyűlés elé, de Szepesfalvy Anna úgy látja, ezúttal van esély előrelépésre.
– A taxis szervezetek félretették belső vitáikat, és közös, egységes tarifajavaslatot dolgoztak ki. A labda most a fővárosi döntéshozók térfelén van – mondta. A Tisza frakciója ugyanakkor kevés érdeklődést mutat a téma iránt, ezért a Fidesz-frakció egyeztetett az érdekvédelmi szervezetekkel. Szerinte ez ismét azt jelzi, hogy a város vezetése főpolgármester-helyettes nélkül nem működik jól.
Problémás a polgármesteri ciklusok tervezett korlátozása
Szepesfalvy Anna lapunk kérdésére elmondta: szerint nem most lesz gond abból, hogy befagyasztják a polgármesteri fizetéseket – mint ahogy a Tisza tervezi –, hanem majd évek múlva.
Ezt most megváltoztatni szerintem álszent dolog. A Tisza Párt azért teheti ezt meg, mert az elmúlt két évben nem volt elég bátorsága ahhoz, hogy más szinteken is megméresse magát, jelenleg kizárólag a Fővárosi Önkormányzatban vannak jelen
– emlékeztetett.
Amit a frakcióvezető különösen problémás a képviselők mandátumára javasolt cikluskorlát. Emlékeztetett, a polgármestereknél is felmerült ez a kérdés, ami szerinte jelentős demokráciakorlátozással járna.
„Ha az alapelv az, hogy mindenki választhat és választható, akkor miért mondanám felülről egy közösségnek, hogy nem lehet elégedett a polgármesterével? Miért mondanám azt, hogy inkább válasszanak egy ismeretlen, nulla kilométeres jelöltet? Ha egy közösség elégedett a vezetőjével, akkor hadd dönthessen erről maga”
– mutatott rá, majd megjegyezte: ez egy olyan „társadalommérnökösködés”, amelyet inkább a bosszú motivál, és ennek nem lesz jó vége.
Szerinte ugyanez igaz az országgyűlési képviselők mandátumkorlátozására is, amire főként latin-amerikai országokban, például Bolíviában találni példát. – Máshol nem igazán. Nem tudtam, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter demokráciafelfogása ebbe az irányba tart, de a most benyújtott javaslatoknak valóban van egy ilyen íze – jegyezte meg a frakcióvezető.