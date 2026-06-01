A magyar miniszterelnök azt sem tudja, hogy hívják az országot, amit kormányoz

A miniszterelnök hetek óta tartó szájkaratézása újabb mérföldkőhöz érkezett: Magyar Péter május 31-ig adott határidőt a közjogi méltóságoknak és vezető tisztségviselőknek, hogy önszántukból távozzanak hivatalukból. A miniszterelnök hetek óta hangsúlyosan követeli Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását, aki azonban mindeddig nem engedett a nyomásnak. Miután az ultimátum kudarcba fulladt, Magyar Péter hétfő reggel Görög Márta igazságügyi miniszterrel együtt sajtótájékoztatót tartott a Sándor-palota előtt.

Magyar Péter azzal sincs tisztában, mi az általa vezetett ország hivatalos megnevezése

Bár a minisztert demonstratív módon magával vitte, a sajtótájékoztatón végül egyetlen mondatot sem engedett neki elmondani, a sajtótól érkező minden kérdésre Magyar Péter válaszolt.

Az ország megnevezését sem sikerült eltalálni

A miniszterelnök sajtótájékoztatót tartott a Sándor-palota előtt, ahol tovább folytatta az államfő elleni támadásait. A fellépés azonban nem elsősorban a politikai mondanivaló miatt maradhat emlékezetes.

Miközben Magyar Péter a jogállamiságról, az alkotmányosságról és a közjogi intézmények működéséről beszélt, több mint tíz alkalommal Magyar Köztársaságnak nevezve az országot.