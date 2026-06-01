A magyar miniszterelnök azt sem tudja, hogy hívják az országot, amit kormányoz

Megtörte a csendet a Liverpooltól kirúgott Arne Slot: elképesztő, amit üzent

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
A miniszterelnök több alkalommal is Magyar Köztársaságként hivatkozott hazánkra hétfőn a Köztársasági Elnöki Hivatal épülete előtt mondott beszédében, amelyben ismét felsorolta Sulyok Tamás államfő „bűnlajstromát”. Az Alaptörvény szerint az ország hivatalos megnevezése Magyarország, a Magyar Péter által használt kifejezés utoljára 2011-ben volt jogilag helytálló.
A miniszterelnök hetek óta tartó szájkaratézása újabb mérföldkőhöz érkezett: Magyar Péter május 31-ig adott határidőt a közjogi méltóságoknak és vezető tisztségviselőknek, hogy önszántukból távozzanak hivatalukból. A miniszterelnök hetek óta hangsúlyosan követeli Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását, aki azonban mindeddig nem engedett a nyomásnak. Miután az ultimátum kudarcba fulladt, Magyar Péter hétfő reggel Görög Márta igazságügyi miniszterrel együtt sajtótájékoztatót tartott a Sándor-palota előtt.

 (Forrás: Facebook/Kontroll)

Bár a minisztert demonstratív módon magával vitte, a sajtótájékoztatón végül egyetlen mondatot sem engedett neki elmondani, a sajtótól érkező minden kérdésre Magyar Péter válaszolt.

Az ország megnevezését sem sikerült eltalálni

A miniszterelnök sajtótájékoztatót tartott a Sándor-palota előtt, ahol tovább folytatta az államfő elleni támadásait. A fellépés azonban nem elsősorban a politikai mondanivaló miatt maradhat emlékezetes.

Miközben Magyar Péter a jogállamiságról, az alkotmányosságról és a közjogi intézmények működéséről beszélt, több mint tíz alkalommal Magyar Köztársaságnak nevezve az országot.

Magyar Péter úgy fogalmazott: „Azt kell elmondanom először is, hogy a Magyar Köztársaság nem Sulyok Tamásé.” Ebben tulajdonképpen igaza is van, ugyanis a Magyar Köztársaság elnevezés közel másfél évtizede hivatalosan nem létezik. A jelenlegi Alaptörvény 2012-es hatályba lépése óta a Magyarország elnevezés használatos. 

 

Különösen kínos ez egy jogvégzett miniszterelnöktől, aki hónapok óta alkotmányos kérdésekben osztja az észt, közjogi méltóságok távozását követeli, és rendszeresen hivatkozik a jogállamiságra. 

Nehéz komolyan venni valakit, aki az ország legfontosabb közjogi szereplőit akarja elszámoltatni, miközben láthatóan azzal sincs tisztában, hogy mi Magyarország hivatalos neve.

A hétfői jelenet így végül nem Sulyok Tamásról szólt, hanem egy újabb látványos baki árnyékolta be Magyar Péter erődemonstrációnak szánt akcióját. A miniszterelnök továbbra is távozásra szólítja fel az államfőt – igaz, ezt egy olyan ország nevében teszi, amely papíron már tizennégy éve nem létezik. 

