A szociális dolgozók béremelését ígérte a Tisza, ehelyett az új minisztériumi felsővezetés kap nagyobb fizetést

A kormány azt ígérte, a szociális dolgozók fognak béremelést kapni, az eddig még nem történt meg, de a helyettes államtitkároké igen. Úgy tűnik, a Tisza-kormánynál idáig tartott az önmagukon spórolás, a bércsökkentés, a kisebb állami kiadások ígérete.
Eddig tartott az „önmagukon spórolás". Húsz százalékos fizetésemelés a tiszás új minisztériumi felsővezetőknek – írta Rétvári Bence, a KDNP országgyűlési frakcióvezetője szerdán Facebook videóbejegyzéséhez. A Tisza-kormány ígéretei között a szociális dolgozók béremelése szerepelt, a vezetőké nem.
A politikus emlékeztetett rá, hogy a Tisza-kormány azt ígérte,
a szociális dolgozók fognak béremelést kapni, az eddig még nem történt meg, de a helyettes államtitkároké igen.
A politikus felhívta a figyelmet arra is, hogy úgy tűnik,
idáig tartott az önmagukon spórolás, a bércsökkentés, a kisebb állami kiadásoknak az ígérete.”
A Tisza-kormány tettei és a tiszás ígéretek között jelentős különbség van
Mint megjegyezte, szerinte ez a különbség tiszás ígéretek és a valóság között, ahogyan
- a 480-as benzint ígértek, ami nem lett,
- nem ígérték a kamatstop megszüntetését, aztán megszüntetik,
- a bércsökkentések helyett pedig itt vannak a minisztériumi vezetői béremelések.
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