A szociális dolgozók béremelését ígérte a Tisza, ehelyett az új minisztériumi felsővezetés kap nagyobb fizetést

Eddig tartott az „önmagukon spórolás". Húsz százalékos fizetésemelés a tiszás új minisztériumi felsővezetőknek – írta Rétvári Bence, a KDNP országgyűlési frakcióvezetője szerdán Facebook videóbejegyzéséhez. A Tisza-kormány ígéretei között a szociális dolgozók béremelése szerepelt, a vezetőké nem.

Rétvári Bence: A Tisza-kormány csak ígérte a szociális dolgozók béremelését, eddig nem történt semmi

Fotó: Kurucz Árpád

A politikus emlékeztetett rá, hogy a Tisza-kormány azt ígérte,

a szociális dolgozók fognak béremelést kapni, az eddig még nem történt meg, de a helyettes államtitkároké igen.

A politikus felhívta a figyelmet arra is, hogy úgy tűnik,

idáig tartott az önmagukon spórolás, a bércsökkentés, a kisebb állami kiadásoknak az ígérete.”

A Tisza-kormány tettei és a tiszás ígéretek között jelentős különbség van

Mint megjegyezte, szerinte ez a különbség tiszás ígéretek és a valóság között, ahogyan