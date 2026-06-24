Magyar Péter terve ellentétes az uniós joggal

Az alaptörvény-módosítás célja az államfő, Sulyok Tamás és az Alkotmánybíróság elnökének eltávolítása, amelyet a hetven éves korhatár bevezetésével valósítanának meg. A tervezet azonnali mandátummegszüntetést eredményezne több vezető tisztségviselő esetében is, ami a kritikusok szerint sértené az uniós jog és a bírói függetlenség alapelveit és akár nemzetközi vitákhoz is vezetne – számolt be a Tűzfalcsoport. Magyar Péter kommunikációjában mindebből azonban semmi nem érezhető, a kormányfő továbbra is elszánt a közjogi méltóságok eltávolításának ügyében.

Magyar Péter alaptörvény-módosításra irányuló tervei ellentétesek az uniós joggal

(Fotó: Facebook/Magyar Péter)

Az alaptörvény-módosításnak uniós és strasbourgi kockázatai vannak a szakértők szerint

A jogi elemzések szerint a korhatár-bevezetés és a mandátumok megszakítása párhuzamba állítható a korábbi magyar bírói reformokkal, amelyek miatt az Európai Unió Bírósága már elmarasztalta Magyarországot. A szakértők felidézik:

a bírói nyugdíjkorhatár korábbi radikális leszállítása az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetésnek minősült, és uniós jogsértést állapítottak meg.

Az Európai Unió Bírósága, valamint a magyar Alkotmánybíróság korábbi döntései is hangsúlyozták, hogy a bírói függetlenség és a mandátumok védelme nem sérülhet hirtelen, átmenet nélküli beavatkozással. A most tervezett intézkedés a szakértők szerint ugyanebbe a jogi problémakörbe illeszkedik.

A nemzetközi ítélkezési gyakorlat – köztük az Emberi Jogok Európai Bíróságának Baka-ügyben hozott döntése – szintén megerősíti, hogy a védett tisztségek idő előtti megszüntetése jogsértő lehet, ha az nem semleges átszervezési okokra vezethető vissza.

A Velencei Bizottság várhatóan sürgős véleményt is kiadhat az alaptörvény-módosítás kapcsán. A testület korábbi állásfoglalásai szerint a bírói és alkotmánybírói mandátumokat érintő változtatásoknak fokozatosnak kell lenniük, és nem sérthetik az eltávolíthatatlanság elvét.

A szakértők szerint a hetven éves korhatár hirtelen bevezetése – különösen átmeneti idő nélkül – nemzetközi jogi konfliktusokat, kötelezettségszegési eljárásokat és kártérítési pereket is eredményezhet. Emellett hosszabb távon a magyar jogrendszerbe vetett bizalom további gyengülését is okozhatja.