A 2022-es országgyűlési választások előtt az ellenzék közjogi programját előkészítő szakértői csoportban felmerült az Alkotmánybíróság jövőjének átalakítása is – írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a Fleck Zoltán jogszociológus vezette műhelyben olyan elképzelések is napirendre kerültek, amelyek az Alkotmánybíróság megszüntetésével és feladatainak a Kúriához történő áthelyezésével számoltak.

Veszélybe kerülhet az Alkotmánybíróság is?

Fotó: Illusztráci (Katrin Bolovtsova /Pexels)

A cikk emlékeztet arra, hogy Magyar Péter korábban az Alkotmánybíróság és a Kúria vezetőinek távozását is kilátásba helyezte. A Magyar Nemzet szerint emiatt egyes szakértők attól tartanak, hogy a jövőben politikai alapon próbálhatják átalakítani az alkotmányos intézményrendszert.

A lapnak nyilatkozó ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász úgy véli,

az Alkotmánybíróság feladatainak a Kúriához telepítése súlyos kockázatokkal járna.

Szerinte az alkotmánybíráskodás speciális feladat, amely eltér a rendes bíróságok jogalkalmazói tevékenységétől, ezért a két intézmény szerepe nem helyettesíthető egyszerűen egymással.

Az alkotmányjogász arra is felhívta a figyelmet, hogy

a Kúria már jelenleg is jelentős leterheltséggel működik, így az alkotmánybírósági ügyek átvétele lassíthatná az igazságszolgáltatást, miközben gyengíthetné a hatalommegosztás rendszerét is.

Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi modellben az Alkotmánybíróság a parlamenti többség hatalmának korlátját jelenti. Hozzá tette azt is: a jogállam alapja a kiszámítható intézményi működés, ezért a gyors és politikai indíttatású átalakítások instabilitást, bizalmatlanságot és nemzetközi jogvitákat eredményezhetnek.