Alkotmányjogászok is bírálták Magyar Péter tervét

Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondatásával kapcsolatban nem hallottunk olyan érvet, ami demokratikus vagy jogállami lett volna - mondta a HírtTV híradójának nyilatkozva ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász.

Komoly aggályokat fogalmazott meg ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter nyilvános nyomásgyakorlással próbálja távozásra bírni Sulyok Tamást

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Vannak európai párhuzamok is, olasz és osztrák baloldali államfők esetén sem merült fel, hogy egy markáns jobboldali többség bármilyen módon elmozdítsa őket, úgy, hogy ez a két államfő nyíltan politizált. Mégsem gondolta a jobboldali többség egyetlen esetben sem, hogy ne képviselte volna a nemzet egységét.

Az alkotmányjogász hangsúlyozta, Sulyok Tamást európai módon választották meg, ugyanúgy ciklusokon átívelő a mandátuma, és az eltávolítása sem lenne európai módszer akár alkotmánymódosításról akár más módokról legyen szó.

Súlyos károkat okozna a magyar demokratikus rendszerben, tekintettel arra, hogy egyrészt Magyarországon erre nem volt precedens, ha pedig az Európai Unió csendben végigasszisztálná ezt a folyamatot, az az európai demokrácián is egy olyan seb lenne, amely későbbiek során begyógyíthatatlan, tekintettel arra, hogy nincs arra érdemi magyarázat, hogy az uniós joggal, az alapjogi chartával, az Európai Bíróság gyakorlatával teljes mértékben szembehelyezkedő döntést miért nem kritizál, miért nem tesz ellene.

Azt mondhatjuk, hogy az a párt, amely Brüsszellel teljes mértékben együttműködik, meg kell tapasztalja azt, hogy a belpolitikai ámokfutásnak is, az antidemokratikus, diktatórikus lépéseknek is van határa.

A Velencei Bizottsággal kapcsolatban kötelességről nem beszélhetünk, ugyanakkor elképesztő lenne az a helyzet, és erre az elmúlt 36 évben nagyon kevés példa volt, hogy nem vennék figyelembe a döntését. Két intő jel van már Magyar Péter illetve a kormány számára: