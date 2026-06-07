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lomnici zoltán

Alkotmányjogászok is bírálták Magyar Péter tervét

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Súlyos és gyógyíthatatlan sebet ejtene a magyar alkotmányos rendszeren, valamint az európai demokrácián is, ha Magyar Péter és a Tisza Párt erőszakkal vagy antidemokratikus eszközökkel próbálná meg elmozdítani hivatalából Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Erre figyelmeztetett a HírTV Híradójában ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász.
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lomnici zoltánvelencei bizottságMagyar Péter

Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondatásával kapcsolatban nem hallottunk olyan érvet, ami demokratikus vagy jogállami lett volna  - mondta a HírtTV híradójának nyilatkozva ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász.

Magyar Péter, alkotmányjogász
Komoly aggályokat fogalmazott meg ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter nyilvános nyomásgyakorlással próbálja távozásra bírni Sulyok Tamást
Fotó: Mediaworks archív/Frank Yvette

Vannak európai párhuzamok is, olasz és osztrák baloldali államfők esetén sem merült fel, hogy egy markáns jobboldali többség bármilyen módon elmozdítsa őket, úgy, hogy ez a két államfő nyíltan politizált. Mégsem gondolta a jobboldali többség egyetlen esetben sem, hogy ne képviselte volna a nemzet egységét.

Az alkotmányjogász hangsúlyozta, Sulyok Tamást európai módon választották meg, ugyanúgy ciklusokon átívelő a mandátuma, és az eltávolítása sem lenne európai módszer akár alkotmánymódosításról akár más módokról legyen szó.

Súlyos károkat okozna a magyar demokratikus rendszerben, tekintettel arra, hogy egyrészt Magyarországon erre nem volt precedens, ha pedig az Európai Unió csendben végigasszisztálná ezt a folyamatot, az az európai demokrácián is egy olyan seb lenne, amely későbbiek során begyógyíthatatlan, tekintettel arra, hogy nincs arra érdemi magyarázat, hogy az uniós joggal, az alapjogi chartával, az Európai Bíróság gyakorlatával teljes mértékben szembehelyezkedő döntést miért nem kritizál, miért nem tesz ellene. 

Azt mondhatjuk, hogy az a párt, amely Brüsszellel teljes mértékben együttműködik, meg kell tapasztalja azt, hogy a belpolitikai ámokfutásnak is, az antidemokratikus, diktatórikus lépéseknek is van határa. 

A Velencei Bizottsággal kapcsolatban kötelességről nem beszélhetünk, ugyanakkor elképesztő lenne az a helyzet, és erre az elmúlt 36 évben nagyon kevés példa volt, hogy nem vennék figyelembe a döntését. Két intő jel van már Magyar Péter illetve a kormány számára:

  • az egyik a mai szimpátiatüntetés - tömegek kezdenek elégedetlenek lenni a migrációs paktummal kapcsolatban vagy a közjogi méltóságok tekintetében. Magyar Péter ugyanis nem uralkodó, főkegyúri jogot nem gyakorol, a másik pedig
  • a Velencei Bizottság megnyilatkozása. Megjelennek Magyarországon, vizsgálódni fognak, ezt a vizsgálatot mindenképpen meg kell várnia Magyar Péternek, és még nem beszéltünk a civilek támogatásáról. 

 

 

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