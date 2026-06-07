Bóka János és Takács Péter is fontos dologra hívta fel a figyelmet – mutatjuk!

„Én ott leszek. Gyertek ti is!" – üzent Bóka János országgyűlési képviselő, és tette ugyanezt Takács Péter is. Ugyanis ma 16 órától néma szimpátiatüntetés lesz az állami intézmények vezetői mellett.

Magyar Péter felszólította Magyarország állami intézmény vezetőit, hogy legkésőbb május 31-ig mondjanak le, Sulyok Tamás köztársasági elnököt, ki a volt egészségügyi államtitkár szerint rendkívül autonóm és jóindulatú ember, különösen sokat támadja a miniszterelnök

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Ismert, Magyar Péter felszólította Magyarország állami intézmény vezetőit, hogy legkésőbb május 31-ig mondjanak le, különben eltávolítja őket a hivatalukból – annak ellenére, hogy mindegyiküket a magyar országgyűlés választotta meg legitim módon.

Név szerint a fenyegetett hivatalok és vezetőik: Köztársasági elnök – dr. Sulyok Tamás

a Kúria elnöke – dr. Varga Zs. András

a legfőbb ügyész – dr. Nagy Gábor Bálint

az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke - dr. Windisch László

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke – dr. Koltay András

az Alkotmánybíróság elnöke – dr. Polt Péter

a Gazdasági Versenyhivatal elnöke (GVH) – dr. Rigó Csaba Balázs

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke – Péterfalvi Attila

Takács Péter volt egészségügyi államtitkár Sulyok Tamás köztársasági elnökről azt mondta, korábbról ismeri, személyes kapcsolatuk során egy rendkívül autonóm, közvetlen, jóindulatú embernek ismerte meg. Épp ezért felháborítja a személye elleni támadás.

„Ha egyetért azzal, hogy a 141 mandátummal rendelkező új kormánynak nem árt, ha van némi alkotmányos gátja, megakadályozva a teljes és abszolút túlhatalmat, akkor június 7-én (vasárnap) délután 16:00-tól a Sándor-palota előtt helyezzen el egy szál fehér virágot.

Fejezzük ki együtt a szolidaritásunkat az állami intézményvezetők mellett. Emlékeztessük Magyarországot, hogy kétharmados többség birtokában még a Fidesz-KDNP, se lépett meg hasonlót – kivéve Baka András eltávolítását, ami akkor komoly csorbát jelentett a magyar demokrácián. Ne forduljon még egyszer elő ilyen! Ne féljünk, tegyünk ellene!" - olvasható az esemény leírásában.