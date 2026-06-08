Magyar Péter luxizik, Takács Péter a demokratikus értékek mellett harcol

„Kinek luxizás egy jachton - kinek kiállás a demokratikus értékek mellett. Kinek mi a fontos ugyebár...” – jegyezte meg Takács Péter a közösségi oldalán, miután Magyar Péter a hétvégén a Balaton közepéről posztolt fotót, magáról, amint egy yachton olvasgat.

Amíg Magyar Péter kipihente az államfő eltávolításával kapcsolatos törekvéseit, addig a Sándor-palotánál épp ez ellen tüntettek a fiatalok (Forrás: Facebook)

A Fidesz országgyűlési képviselője rámutatott, amíg a miniszterelnök kipiheni a Sulyok Tamás eltávolításával kapcsolatos törekvéseit a magyar tengeren, addig ő épp Sándor-palotánál volt, ahol a patrióta fiatalok által szervezett szimpátiatüntetésen biztosította az államfőt, mellette áll.