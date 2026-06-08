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Magyar Péter

Magyar Péter luxizik, Takács Péter a demokratikus értékek mellett harcol

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Amíg a miniszterelnök kipihente a Sulyok Tamás eltávolításával kapcsolatos törekvéseit a magyar tengeren, addig a Sándor-palotánál épp ez ellen tüntettek a fiatalok.
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Magyar PéterSulyok TamásTakács Péter

„Kinek luxizás egy jachton - kinek kiállás a demokratikus értékek mellett. Kinek mi a fontos ugyebár...” – jegyezte meg Takács Péter a közösségi oldalán, miután Magyar Péter a hétvégén a Balaton közepéről posztolt fotót, magáról, amint egy yachton olvasgat.

Magyar Péter
Amíg Magyar Péter kipihente az államfő eltávolításával kapcsolatos törekvéseit, addig a Sándor-palotánál épp ez ellen tüntettek a fiatalok (Forrás: Facebook)

A Fidesz országgyűlési képviselője rámutatott, amíg a miniszterelnök kipiheni a Sulyok Tamás eltávolításával kapcsolatos törekvéseit a magyar tengeren, addig ő épp Sándor-palotánál volt, ahol a patrióta fiatalok által szervezett szimpátiatüntetésen biztosította az államfőt, mellette áll. 

 

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