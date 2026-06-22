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Amnesty Interntional Magyarország

Még az Amnesty International is figyelmezteti Magyar Pétert, hogy nem tisztességes, ahogyan le akarja váltani Sulyok Tamást

4 órája
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Sulyok Tamás a Politiconak adott interjúban egyértelművé tette: ellenáll minden olyan politikai törekvésnek, amely eltávolítását célozza. Az üggyel kapcsolatban az Amnesty International Magyarország sajtóközleményt adott ki.
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Amnesty Interntional MagyarországAmnesty International HungaryTisza-kormányMagyar Péter

Magyar Péter hónapok óta szeretné leváltani a hivatalban lévő köztársasági elnököt, és úgy tűnik, hogy sikerült megtalálniuk a megfelelő eszközt is, ami még az Amnesty International Magyarországnak is szemet szúrt. Kiadtak egy sajtóközleményt, melyben rosszallásukat fejezik ki az eljárással kapcsolatban.

Az Amnesty International is kritizálja Magyar Pétert
Az Amnesty International is kritizálja Magyar Pétert Forrás: Facebook/Magyar Péter

Megjelent a kormány 17. Alaptörvény módosításra vonatkozó javaslata, amelyből – többek között – az is kiderül, hogyan akarnak megszabadulni Sulyok Tamás köztársasági elnöktől”

 – kommentálta a jogvédő szervezet az eseményeket. 

Véleményük szerint is a köztársasági elnöknek távoznia kell, de az eljárást erős kritikával illették. 

Nem cifrázták túl: Sulyok Tamás megbízatása a 17. Alaptörvény módosítás hatályba lépését követő napon egyszerűen megszűnik”

 – értelmezték a tervezett jogszabályt, hozzátéve, hogy az indoklásban az szerepel, hogy Sulyok Tamással szemben „súlyos bizalomvesztés” van a társadalom részéről és a választók felhatalmazták őket az alkotmányos intézmények működésének helyreállítására. Nem meglepő módon egyetértenek ezzel, de megjegyzik: 

Szerintünk azonban a kormány mostani megoldása nincs rendben, az Alaptörvény-módosítás ugyanis figyelmen kívül hagyja, hogy Sulyok Tamásnak is joga van a tisztességes eljáráshoz, és az elmozdítása csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges.  Erre a mostani szabályok alapján az ún. „megfosztási eljárás” szolgálna, aminek a megindítására – véleményünk szerint – Sulyok Tamás adott is okot.”

Az Amnesty International közleményében azt is nehezményezte, hogy a megszokott 8 napos társadalmi egyeztetés helyett a Tisza-kormány csak 5 napot engedélyezett, de véleményüket így is el fogják juttatni az illetékeseknek.

 

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