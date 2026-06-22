Még az Amnesty International is figyelmezteti Magyar Pétert, hogy nem tisztességes, ahogyan le akarja váltani Sulyok Tamást

Magyar Péter hónapok óta szeretné leváltani a hivatalban lévő köztársasági elnököt, és úgy tűnik, hogy sikerült megtalálniuk a megfelelő eszközt is, ami még az Amnesty International Magyarországnak is szemet szúrt. Kiadtak egy sajtóközleményt, melyben rosszallásukat fejezik ki az eljárással kapcsolatban.

Az Amnesty International is kritizálja Magyar Pétert Forrás: Facebook/Magyar Péter

Megjelent a kormány 17. Alaptörvény módosításra vonatkozó javaslata, amelyből – többek között – az is kiderül, hogyan akarnak megszabadulni Sulyok Tamás köztársasági elnöktől”

– kommentálta a jogvédő szervezet az eseményeket.

Véleményük szerint is a köztársasági elnöknek távoznia kell, de az eljárást erős kritikával illették.

Nem cifrázták túl: Sulyok Tamás megbízatása a 17. Alaptörvény módosítás hatályba lépését követő napon egyszerűen megszűnik”

– értelmezték a tervezett jogszabályt, hozzátéve, hogy az indoklásban az szerepel, hogy Sulyok Tamással szemben „súlyos bizalomvesztés” van a társadalom részéről és a választók felhatalmazták őket az alkotmányos intézmények működésének helyreállítására. Nem meglepő módon egyetértenek ezzel, de megjegyzik:

Szerintünk azonban a kormány mostani megoldása nincs rendben, az Alaptörvény-módosítás ugyanis figyelmen kívül hagyja, hogy Sulyok Tamásnak is joga van a tisztességes eljáráshoz, és az elmozdítása csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges. Erre a mostani szabályok alapján az ún. „megfosztási eljárás” szolgálna, aminek a megindítására – véleményünk szerint – Sulyok Tamás adott is okot.”

Az Amnesty International közleményében azt is nehezményezte, hogy a megszokott 8 napos társadalmi egyeztetés helyett a Tisza-kormány csak 5 napot engedélyezett, de véleményüket így is el fogják juttatni az illetékeseknek.