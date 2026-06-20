Fordulat az Antifa-támadások ügyében: súlyosabb büntetést kérnek a vádlottakra

Az Antifa-támadások egyik legismertebb vádlottja, Maja T. és több társa esetében is súlyosabb büntetés kiszabását kezdeményezte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség – értesült a Magyar Nemzet.

Tovább tartanák rács mögött az antifa-támadásokról ismert embervadászt (Fotó: Havran Zoltán)

Súlyosabb büntetést kérnek az Antifa-támadás vádlottjaira

Az első fokon nyolc év fegyházra ítélt Maja T. és egy másik vádlott esetében hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabását kezdeményezték. Egy további vádlottnál pedig azt indítványozták, hogy a korábban felfüggesztett büntetés helyett végrehajtandó fegyházbüntetést szabjon ki a bíróság. A másodfokú ítélet várhatóan még az idei évben megszülethet.

Maja T. a hatóságok szerint részt vett a 2023 februárjában Budapesten történt, szélsőbaloldali támadássorozatban. Az ügyészség szerint a Hammerbande nevű szélsőbaloldali csoport tagjai több helyszínen támadtak járókelőkre, akik közül többen súlyos sérüléseket szenvedtek.

A nyomozás adatai alapján az elkövetők hosszú előkészítő munkát végeztek. A támadások megszervezéséhez online felületeket és személyes találkozókat is használtak, miközben felosztották egymás között az utazással, a szállások biztosításával, az eszközök beszerzésével, valamint a menekülési útvonalak feltérképezésével kapcsolatos feladatokat.

A hatóságok szerint a támadások pontosan megtervezett forgatókönyv alapján zajlottak.

A csoport tagjai több budapesti helyszínen csaptak le, köztük a Nyugati pályaudvarnál, a Fővám téren, a Gazdagréti téren, a Bank utcában és a Mikó utcában. Az áldozatok között magyar és külföldi állampolgárok egyaránt voltak.

Az ügyben több sértett súlyos sérüléseket szenvedett, köztük csonttöréseket, agyrázkódást, valamint repesztett fejsérüléseket. A rendőrség már az első támadások után külön nyomozócsoportot állított fel.

A nyomozás során több külföldi elkövetőt is azonosítottak és elfogtak. Az ügy egyik legismertebb szereplője az olasz Ilaria Salis, aki időközben európai parlamenti mandátumot szerzett, így vele szemben nem folytatódhatott a büntetőeljárás.

A rendőrség tájékoztatása szerint az Antifa-támadások ügyében a nyomozás továbbra is folyamatban van, és jelenleg 13 személlyel szemben van érvényben elfogatóparancs.