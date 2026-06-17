Itt a Legfőbb Ügyészség válasza az aranykonvojügyre

A Legfőbb Ügyészség közlése szerint az eljáró hatóságok minden szükséges intézkedést soron kívül megtesznek, és az ügy minden részletét tisztázni kívánják. A közlemény hangsúlyozza, hogy az ukrán aranykonvoj ügyében a vizsgálat jogszabályi keretek között, teljes feltárásra törekedve zajlik.
Az ukrán aranykonvoj ügy – pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás
A közlemény szerint az ügyben az Alkotmányvédelmi Hivatal 2026. március 4-én tett feljelentést a Legfőbb Ügyészségen, amely alapján a hatóságok pénzmosás egyszerű gyanúját állapították meg. Ennek nyomán az ügyészség 2026. március 5-én az ügyet a NAV Bűnügyi Főigazgatóságához továbbította, és a nyomozó hatóságként a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt jelölte ki.
A NAV ezt követően elrendelte a nyomozást, amely jelenleg is folyamatban van.
A Legfőbb Ügyészség közlése szerint a nyomozás elrendelése után történt az akció, amelyről az ügyészség csak később szerzett tudomást. A hatóság szerint a pénzmosás gyanúja továbbra is fennáll a rendelkezésre álló adatok alapján.
A Fővárosi Nyomozó Ügyészségen külön eljárás is folyamatban van jogellenes fogvatartás és más bűncselekmények gyanúja miatt. A közlemény azt is kiemelte, hogy a nyomozás teljesen függetlenül zajlik, és minden érintett szereplőtől függetlenül vizsgálják az ügyet.
Az ügyészség hozzátette:
a közeljövőben érdemi fejlemények várhatók, amelyekről részletes tájékoztatást adnak majd.