Aranykonvojügy: Magyar Péter délután 3-ig adott határidőt a legfőbb ügyésznek

A kormányfő szerint Magyarországon "szinte mindenkit érdekel", hogy az aranykonvoj ügyében kiket hallgattak meg eddig gyanúsítottként, miért csak őket és kiket fognak, mi történt az utóbbi hetekben.

Az aranykonvoj rakománya, Magyar Péter tájékoztatást kért - Fotó: Tv2 Tények

Ha nem sikerül beszámolni, akkor én majd délután három után megosztok egy pár, számunkra rendelkezésre álló, meglehetősen érdekes és fontos információt

- jelezte Magyar Péter.

A miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta: arra számítanak, hogy a legfőbb ügyésznek rövidesen le kell mondania és le is fog mondani.

A közmédia tudósítójának kérdésére válaszolva akkor megerősítette, hogy a lemondás összefügghet az aranykonvojüggyel.

Magyar Péter akkor úgy fogalmazott, hogy ha a lemondás mégsem történik meg, akkor visszatérnek a kérdésre, hogyan lehet leváltani Nagy Gábor Bálintot.

Fidesz: Magyar Péter semmire sem utasíthatja a legfőbb ügyészt

Magyar Péter megint nem tud uralkodni magán. A Fidesz már meg sem lepődik azon, hogy a miniszterelnök újabb alkotmányos határokat hág át. A magyar alkotmány szerint az ügyészség és a legfőbb ügyész független, és kizárólag a parlamentnek felelős. A miniszterelnök a legfőbb ügyészt nem utasíthatja. Ha mégis megteszi, az a hatalommal való visszaélés brutális megnyilvánulása – tudatta közleményben az ellenzéki párt. A Fidesz felszólította Magyar Pétert, hogy térjen vissza a polgári és jogállami kormányzás talajára.

Egy hete reagált a Legfőbb Ügyészség az aranykonvoj ügyre

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a Legfőbb Ügyészség június 17-án közleményben reagált az ukrán aranykonvoj ügyével kapcsolatos sajtóhírekre, és jelezte, hogy folyamatban van az ügy kivizsgálása, a nyomozás eredményeit pedig nyilvánosságra fogják hozni.