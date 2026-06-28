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polgármester

Időközi választást tartottak Arnóton

1 órája
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Négy függetlenként induló jelölt közül Gulyás Ágnest választották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Arnót polgármesterének a vasárnap tartott időközi választáson.
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polgármesternemzeti választási irodaarnótgulyás ágnesválasztás

A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint 

  • Gulyás Ágnes 438 voksot kapott, amely az érvényes szavazatok 46,55 százalékát jelenti. 
  • Második helyen Nahaj Péter végzett 349 szavazattal, 
  • őt Iványi Györgyi követi 134 vokssal, 
  • míg Pereverziáné Mészáros Ágnesnek 20-an szavaztak bizalmat.
Illusztráció (Fotó: Balogh Dávid)
Fotó: Balogh Dávid / Balogh Dávid

Az időközi választáson Arnóton az 1875 névjegyzékben szereplő választópolgár közül 952-en jelentek meg, az érvényes szavazólapok száma 941. A településen a képviselő-testület feloszlása miatt írtak ki időközi polgármester- és egyéni listás választást.

Gulyás Ágnest az arnótiak 2024-ben is polgármesterré választották, akkor 3 függetlenként induló jelölt közül került ki győztesként.

 

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