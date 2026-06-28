Időközi választást tartottak Arnóton

Négy függetlenként induló jelölt közül Gulyás Ágnest választották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Arnót polgármesterének a vasárnap tartott időközi választáson.
A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint
- Gulyás Ágnes 438 voksot kapott, amely az érvényes szavazatok 46,55 százalékát jelenti.
- Második helyen Nahaj Péter végzett 349 szavazattal,
- őt Iványi Györgyi követi 134 vokssal,
- míg Pereverziáné Mészáros Ágnesnek 20-an szavaztak bizalmat.
Az időközi választáson Arnóton az 1875 névjegyzékben szereplő választópolgár közül 952-en jelentek meg, az érvényes szavazólapok száma 941. A településen a képviselő-testület feloszlása miatt írtak ki időközi polgármester- és egyéni listás választást.
Gulyás Ágnest az arnótiak 2024-ben is polgármesterré választották, akkor 3 függetlenként induló jelölt közül került ki győztesként.
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