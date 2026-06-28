Időközi választást tartottak Arnóton

A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint

Gulyás Ágnes 438 voksot kapott, amely az érvényes szavazatok 46,55 százalékát jelenti.

Második helyen Nahaj Péter végzett 349 szavazattal,

őt Iványi Györgyi követi 134 vokssal,

míg Pereverziáné Mészáros Ágnesnek 20-an szavaztak bizalmat.

Illusztráció (Fotó: Balogh Dávid)

Fotó: Balogh Dávid / Balogh Dávid

Az időközi választáson Arnóton az 1875 névjegyzékben szereplő választópolgár közül 952-en jelentek meg, az érvényes szavazólapok száma 941. A településen a képviselő-testület feloszlása miatt írtak ki időközi polgármester- és egyéni listás választást.

Gulyás Ágnest az arnótiak 2024-ben is polgármesterré választották, akkor 3 függetlenként induló jelölt közül került ki győztesként.