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Ketyeg az óra Magyar Péternek – vasárnapig tisztáznia kell a „Zsolti bácsi-ügyet”

üzemanyagár

Árplafonként kellene megtartani a jelenlegi védett árat a Fidesz szerint

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Súlyos tévedés a védett ár kivezetése az ellenzék szerint, semmilyen garancia nincs arra, hogy nem emelkedik vissza újra az üzemanyagár. A védett üzemanyagár kivezetése körülbelül olyan ötlet, mintha eldobnánk az esőkabátot, mert éppen nem esik. Átlagárak: 95-ös benzin 635 Ft/liter, gázolaj 655 Ft/liter, ez csökken majd. Ha csökken.
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üzemanyagárFideszvédett ár

A Fidesz parlamenti frakciója szerint a védett üzemanyagár kivezetése súlyos tévedés, mert semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. A képviselőcsoport közleményében azt javasolta, hogy a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsák át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként – írta a Magyar Nemzet csütörtökön.

Orbán Viktor, A védett üzemanyagár kivezetése nem tudjuk, hova vezet
A védett üzemanyagár kivezetése nem tudjuk, hova vezet
Fotó: Magyar Nemzet

Ahogyan lapunk is megírta, Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány hamarosan kivezeti a védett árat. Szerinte ugyanis a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője szerint azonban

Magyar Péter 480 forintos benzinárral kampányolt, a jövedéki adó csökkentését ígérte, de most az Orbán-kormány által bevezetett védett árat is megszünteti.

A védett üzemanyagár biztosítása helyett mostantól hagyatkozhatunk a piaci árazás jóindulatára

Semmi nem garantálja nemhogy a nemzetközi helyzet biztos rendezését, de azt sem, hogy a kutakon ne emelnék a jelenlegi fölé az üzemanyag árát, hiszen az, hogy csökken a világpiaci ár és ezzel összefüggésben csökkeni fog a kiskereskedelemi ár egy dolog, de semmi nem garantálja, hogy a kereskedők hol találják meg a felső árszintet.

holtankoljak. hu adatai szerint csütörtöktől bruttó 5 forinttal csökken a benzin, míg bruttó 14 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára.

Megjegyezték, hogy a dízel esetében ez az elmúlt hetek egyik legjelentősebb ármérséklődésének számít, amely a kutak áraiban is gyorsan megjelenhet. A nemzetközi olajpiacon továbbra is lefelé tartanak az árak, a Brent kőolaj jegyzése már 80 dollár alá csökkent. A piacot jelenleg az iráni olajszállítások várható normalizálódása és a kínálati aggodalmak enyhülése mozgatja – tette hozzá a Magyar Nemzet.

 

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