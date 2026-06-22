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Magyar Péter

Balla György: Cserélje le Magyar Péter a pszichológusát, mert nagyon rossz munkát végez!

2 órája
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Magyar Péter láthatóan nem tudja elviselni, amikor nem nála van a szó a parlamentben. Gulyás Gergely felszólalása alatti folyamatos kommentálás hatására Balla György fideszes képviselő tette helyre.
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Az Országgyűlés hétfői ülésnapja most sem volt botrányoktól mentes. Az indulatokról felkorbácsolásáról Magyar Péter miniszterelnök gondoskodott.

Ezúttal Balla Györgynek kellett helyre tenni Magyar Pétert
Ezúttal Balla Györgynek kellett helyre tenni Magyar Pétert Forrás: facebook/Magyar Péter

Ezúttal Balla Györgynek kellett helyre tenni a kormányfőt, aki rászólt Magyar Péterre, hogy „viselkedjen már miniszterelnökhöz méltóan!”

Természetesen ez a miniszterelnöknek nem tetszett, és szóvá is tette. Érintettség okán Balla György kért szót, és viszontválaszában részletesen kifejtette, hogy miért szólt közbe.

Ön valamit nagyon félreértett. Nem Gulyás Gergelyt védtem meg, mert ő nem szorul védelemre. Én önt szólítottam fel, hogy viselkedjen végre miniszterelnökhöz méltóan!”

A képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormányfő minden egyes alkalommal azt csinálja, hogy először felmegy a pulpitusra, majd onnan gyalázza a Fidesz-KDNP frakció tagjait 50 percen keresztül, majd mikor leül a helyére, bárkinek, aki szót kap, a beszédébe belekiabál, és közben grimaszol. 

Rosszabbul viselkedik, mint egy piaci kofa. Az utolsó falusi kocsmában nem viselkednek így emberek, mint ön. Egy percet nem bír a száján ülni.”

Balla György végkövetkeztetésként megállapította, 

Önnek indulatkezelési problémái vannak. Ön nem bír uralkodni saját magán. Idézett egy pszichológustól, láthatóan szoros viszonyban vele. Javaslom, cserélje le, mert nagyon rossz munkát végez.”

 

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