Összeomlani látszik a Zsolti bácsi-ügy: Bangó Sándor meghátrálhat

A Zsolti bácsi-ügy újabb fordulatot vett, miután több információ is arra utal, hogy Bangó Sándor megpróbálhat kihátrálni a történetből. A Magyar Nemzet információi szerint a fiatalembert súlyosan megviselték az elmúlt hetek eseményei, miközben egyre több ellentmondás került napvilágra az állításaival kapcsolatban.

Bangó Sándor (Forrás: Facebook/kontroll.hu)

Bangó Sándor környezetében is kételkednek a folytatásban

A lap értesülése szerint Bangó Sándor depresszióval küzd, és július 9-én igazságügyi elmeorvosi vizsgálaton vesz részt. Bár korábban azt állította, hogy ezen a napon megnevezi az úgynevezett Zsolti bácsit, környezetében egyre többen úgy vélik, hogy erre végül nem kerül sor.

Információk szerint a férfi felfüggesztette közösségi médiás tevékenységét is a vizsgálatig. Többen úgy látják, hogy a korábban beharangozott leleplezés helyett inkább igyekszik visszavonulni az ügyből.

A Magyar Jelen egyik podcastjában Füssy Angéla arról beszélt, hogy a Zsolti bácsi-ügy jelentős törést okozott Bangó Sándor életében. Elmondása szerint a fiatal korábban munkával és tanulással próbálta rendezni az életét, azonban az ügy nyilvánosságra kerülése után ezek háttérbe szorultak.

Közben újabb kérdések merültek fel az ügy finanszírozásával kapcsolatban is.

Pócs János podcastjében Bangó egykori nevelője olyan hangfelvételt mutatott be, amelyen az hallható, hogy a fiatal állítása szerint pénzt kapott azért, hogy megnevezze Zsolti bácsit. A felvétel hitelességét Bangó Sándor vitatja, míg Magyar Márton, a Kontroll.hu tulajdonosa tagadta, hogy fizettek volna az interjúért.

Mint megírtuk, az ügyben a Fidesz politikusai is további lépéseket kezdeményeztek. Panyi Miklós bejelentette, hogy kezdeményezik Magyar Márton és Litresits András meghallgatását a parlament gyermekvédelmi ügyeket vizsgáló bizottsága előtt. Pócs János pedig közölte, hogy feljelentést tesz bűncselekményre való felbujtás miatt.

Az elmúlt hetekben több olyan körülmény is napvilágra került, amely megkérdőjelezi Bangó Sándor állításait. Korábbi vallomásaiban és nyilatkozataiban ugyanis nem beszélt az úgynevezett Zsolti bácsiról, miközben több szakértő és érintett is kétségbe vonta történetének egyes elemeit.

A fejlemények alapján egyre inkább az a kép rajzolódik ki, hogy az ügy mögött tudatos politikai lejáratókampány állhatott, amelynek célpontjai fideszes politikusok voltak. Az újabb ellentmondások és a tervezett jogi lépések pedig tovább erősítik azt a benyomást, hogy a történet összeomlóban van.