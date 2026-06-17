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Bede Zsolt

Házkutatást tartott a rendőrség Bede Zsoltnál

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A Vadhajtások főszerkesztőjéhez egy héten belül másodszorra szállt ki a rendőrség. Ezúttal otthon találták Bede Zsoltot, és házkutatást tartottak nála.
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Bede Zsolt a kormányváltás óta folyamatos vegzálásnak van kitéve. Amióta Orbán Viktor a Doperanos című podcastben elismerte, hogy a Vadhajtások az egyik kedvenc felülete, azóta még jobban rászálltak.

Nem tiszta, hogy mi a konrét vád Bede Zsolt ellen
Nem tiszta, hogy mi a konrét vád Bede Zsolt ellen Forrás: Vadhajtások.hu 

Nem tiszta, hogy mi a konrét vád Bede Zsolt ellen

A véleményvezér a Hír TV-nek azt nyilatkozta, hogy állítólag „személyes adattal való visszaélés” miatt tartottak nála házkutatást, de ő nem tud semmiféle ügyről.

Perintfalvi Rita baloldali író egy Facebook bejegyzésben azt állította, hogy a korábbi rendőri intézkedés az ő feljelentése alapján történt, amikor Bede Zsoltot nem találták otthon. De ő a posztjában csak annyit árult el, hogy 

közvádas feljelentésem kapcsán már hónapok óta készül a BRFK lecsapni rá.”

Bede a mostani intézkedés ellen panasszal élt, mivel állítása szerint nem engedték meg neki azt sem, hogy az ügyvédjét felhívja. Beszámolója szerint fia telefonját, és laptopját is lefoglalták az övé mellett.

Bede Zsolt a Hír TV-nek is nyilatkozott az ügyről.

 

 

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