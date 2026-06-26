Hiába próbáltak egyeztetni a kormánnyal a benzinkutasok

Az FBSZ elnöke kifejtette: átlátható, következetes szabályozásra lenne szükség, amely figyelembe veszi az ország, a lakosság, valamint a piaci szereplők érdekeit is. ,

A döntési kritériumokat és a döntési mechanizmust előre rögzíteni kellene, mert ez biztosítaná a jogbiztonságot

– emelte ki, hozzátéve: a nagy piaci szereplőktől nehezen várható el, hogy „jelentős mennyiségű, az ország számára fontos üzemanyagot allokáljon Magyarországra, ha azt látja, hogy egyetlen ember szubjektív döntése akár a készlet értékét is megfelezheti.”

Gépész László szerint a független kutak tömeges bezárása ellátási problémákat is okozhat, mivel sok olyan település van, ahol 8-10-15 ezer ember ellátását egyetlen kút biztosítja, így ha az megszűnik, az ott élőknek akár 15-20 kilométeres kerülőt is meg kell tenniük a következő töltőállomásig. Az FBSZ elnöke szerint ezeken a területen a mezőgazdasági gépek üzemanyag-ellátása is külön problémát okozhat. A kisbenzinkutak a magyarországi forgalom harminc százalékát bonyolítják.

A kisbenzinkutak kiesése esetén a nagy hálózatok forgalma olyan mértékben nőne meg, amelyet a jelenlegi logisztikai kapacitások már nem tudnának kiszolgálni

– emelte ki a Gépész László, aki a hazai független töltőállomások jövőjéről elmondta, hogy óriási a bizonytalanság, és ez elkeseredést szül. Az elnök úgy fogalmazott: szívesen lennének türelmesek, de további áldozatokat már nem tudnak és nem is akarnak vállalni egy későbbi kedvezőbb változás reményében, mert elfogytak a tartalékaik.