Hiába próbáltak egyeztetni a kormánnyal a benzinkutasok

— A jelenlegi szabályozás növeli a piaci bizonytalanságot és hosszabb távon az üzemanyag-ellátást is veszélyeztetheti – mondta a Világgazdaságnak Gépész László. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke hozzátette: a kormánnyal folytatott egyeztetési kísérleteik eddig nem vezettek eredményre.
A szervezet elnöke a portálnak elmondta: megpróbálták felvenni a kapcsolatot a döntéshozókkal. Tóth Andrással, Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM) államtitkárával sikerült találkozniuk, azonban az egyeztetés eredmény nélkül zárult és mint az elnök fogalmazott, egyelőre nem is látnak nyitottságot erre.
Az FBSZ elnöke kifejtette: átlátható, következetes szabályozásra lenne szükség, amely figyelembe veszi az ország, a lakosság, valamint a piaci szereplők érdekeit is. ,
A döntési kritériumokat és a döntési mechanizmust előre rögzíteni kellene, mert ez biztosítaná a jogbiztonságot
– emelte ki, hozzátéve: a nagy piaci szereplőktől nehezen várható el, hogy „jelentős mennyiségű, az ország számára fontos üzemanyagot allokáljon Magyarországra, ha azt látja, hogy egyetlen ember szubjektív döntése akár a készlet értékét is megfelezheti.”
Gépész László szerint a független kutak tömeges bezárása ellátási problémákat is okozhat, mivel sok olyan település van, ahol 8-10-15 ezer ember ellátását egyetlen kút biztosítja, így ha az megszűnik, az ott élőknek akár 15-20 kilométeres kerülőt is meg kell tenniük a következő töltőállomásig. Az FBSZ elnöke szerint ezeken a területen a mezőgazdasági gépek üzemanyag-ellátása is külön problémát okozhat. A kisbenzinkutak a magyarországi forgalom harminc százalékát bonyolítják.
A kisbenzinkutak kiesése esetén a nagy hálózatok forgalma olyan mértékben nőne meg, amelyet a jelenlegi logisztikai kapacitások már nem tudnának kiszolgálni
– emelte ki a Gépész László, aki a hazai független töltőállomások jövőjéről elmondta, hogy óriási a bizonytalanság, és ez elkeseredést szül. Az elnök úgy fogalmazott: szívesen lennének türelmesek, de további áldozatokat már nem tudnak és nem is akarnak vállalni egy későbbi kedvezőbb változás reményében, mert elfogytak a tartalékaik.