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migrációs paktum

Riasztott a szakember: súlyos veszélyeket hordoz Magyarországra nézve a migrációs paktum

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Több tízezer bevándorló számára tenné lehetővé a pénteken életbe lépő uniós migrációs paktum, hogy bejusson Magyarországra – hívta fel a figyelmet a Migrációkutató Intézet vezetője a Hír TV-nek nyilatkozva. Marsai Viktor szerint a legnagyobb problémát az országhatárnál lefolytatandó, uniós kvóta szerinti eljárás jelentheti, melynek értelmében rengeteg menedékkérő érkezhetne Magyarországra.
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Az Orbán-kormány hosszú évek óta küzdött Magyarország szuverenitásáért, melynek egyik alappillére volt, hogy a magyarok dönthessék el, hogy kivel akarnak együtt élni. Ennek megerősítésére épült fel a déli határkerítés, illetve ezért nem fogadta el Orbán Viktor és kormánya, hogy enged az Európai Unió követelésének, miszerint hazánk legyen része az EU migrációs paktumának.

A bevándorlók befogadása akár több tízmilliárd forintjába is kerülhet hazánknak.
A bevándorlók befogadása akár több tízmilliárd forintjába is kerülhet hazánknak Fotó: Europress/AFP

Ez a patrióta „immunvédelem” most megszűnik, hiszen a Tisza-kormány péntektől az uniós migrációs paktum szerint engedelmeskedik a brüsszeli elvárásoknak. 

A bevándorlók befogadása pedig akár több tízmilliárd forintjába is kerülhet hazánknak.

A témában Marsai Péter, a Migrációkutató Intézet igazgatója fejtette ki véleményét a Hír TV Híradójában.

 

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