Riasztott a szakember: súlyos veszélyeket hordoz Magyarországra nézve a migrációs paktum

Az Orbán-kormány hosszú évek óta küzdött Magyarország szuverenitásáért, melynek egyik alappillére volt, hogy a magyarok dönthessék el, hogy kivel akarnak együtt élni. Ennek megerősítésére épült fel a déli határkerítés, illetve ezért nem fogadta el Orbán Viktor és kormánya, hogy enged az Európai Unió követelésének, miszerint hazánk legyen része az EU migrációs paktumának.

A bevándorlók befogadása akár több tízmilliárd forintjába is kerülhet hazánknak Fotó: Europress/AFP

Ez a patrióta „immunvédelem” most megszűnik, hiszen a Tisza-kormány péntektől az uniós migrációs paktum szerint engedelmeskedik a brüsszeli elvárásoknak.

A bevándorlók befogadása pedig akár több tízmilliárd forintjába is kerülhet hazánknak.

A témában Marsai Péter, a Migrációkutató Intézet igazgatója fejtette ki véleményét a Hír TV Híradójában.