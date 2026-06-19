Kiderült, mennyit fizettek Schwarzeneggerék a budapesti tömegközlekedés megbénításáért

A hétvégén nem közlekedik a 2-es metró a Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere között Arnold Schwarzenegger új filmjének forgatása miatt – írta meg a Telex. A főpolgármester a Népszava kérdésére azt mondta, hogy a BKV számára a leállás pénzügyileg kifejezetten kedvező lehet. Mint fogalmazott:

Schwarzenegger új filmje miatt időleges változások várhatóak a BKV közlekedési rendjében (Forrás: Facebook)

A produceri iroda a BKV összes plusz költségét finanszírozza, tehát a BKV ezen keres emlékeim szerint 50 millió forintot.”

Többet hozhat, mint amennyibe kerül

Karácsony Gergely szerint a produkció minden, a BKV-nál felmerülő többletköltséget megtérít, így a közlekedési vállalat nem veszteséget, hanem számottevő bevételt könyvelhet el a forgatás nyomán. A főpolgármester ugyanakkor hozzátette, hogy amennyiben a budapestiek úgy érzik, nem éri meg számukra a hétvégi kellemetlenség, arról lehet vitát folytatni. Szerinte azonban a magyar filmipar nemzetközi versenyképessége és a hazánkba érkező produkciók gazdasági jelentősége fontos szempont.

Információk szerint egy amerikai akciófilm készül Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone főszereplésével, amelynek egyes jeleneteit a Stadionok állomás alagúti szakaszán forgatják.