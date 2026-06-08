Mintha egy LMBTQ-meséből léptek volna ki: ők Bódis közvetlen munkatársai

Közismert, hogy a Csipkejózsika című mesét író Bódis Kriszta LMBTQ-aktivista, sőt, azt állította magáról, hogy ő indította el az LMBTQ-lobbit Magyarországon. Így nem meglepő, hogy a stáb egyik tagja a CEU-n, Soros egyetemén végzett genderaktivista, aki Lakatos Márkkal is nagyon jó kapcsolatban van – írja az Ellenpont.
Bódis Kriszta a Tisza Párt egyik leginkább liberális nézeteket valló politikusa
Politikai szerepvállalását megelőzően genderaktivistaként tevékenykedett, egyik alkalommal azzal dicsekedett el, hogy a Falusi románc című filmmel ő és társai indították el az LMBTQ-lobbit Magyarországon.
Ezek után nem meglepő, hogy a politikus stábtagjai is a baloldali, hazai Soros és LMBTQ-világból érkeztek.
Az Ellenpont információi szerint a Bódis által közölt fényképen, egy laptop előtt Zanin Éva látható. Úgy tudjuk, hogy a tanácsadó májusban csatlakozott Bódis csapatához, előtte nagy multinacionális vállalatoknál dolgozott, valamint
a Soros György által alapított Közép-európai Egyetemen (CEU) Gender Studies (társadalmi nemek tanulmányozása) szakon szerzett mesterdiplomát.
Zanin egyik legérdekesebb szereplése az volt, amikor Lakatos Márk stylistal beszélgetett a Fast Fashion árnyoldalairól.
A Bódi Kriszta közvetlen munkatársairól szóló Ellenpont cikket itt olvashatja.