Mintha egy LMBTQ-meséből léptek volna ki: ők Bódis közvetlen munkatársai

Közismert, hogy a Csipkejózsika című mesét író Bódis Kriszta LMBTQ-aktivista, sőt, azt állította magáról, hogy ő indította el az LMBTQ-lobbit Magyarországon. Így nem meglepő, hogy a stáb egyik tagja a CEU-n, Soros egyetemén végzett genderaktivista, aki Lakatos Márkkal is nagyon jó kapcsolatban van – írja az Ellenpont.

Bódis Kriszta stábjában helyet kapott egy CEU-n végzett genderaktivista (forrás: Facebook/Bódis Kriszta)

Bódis Kriszta a Tisza Párt egyik leginkább liberális nézeteket valló politikusa

Politikai szerepvállalását megelőzően genderaktivistaként tevékenykedett, egyik alkalommal azzal dicsekedett el, hogy a Falusi románc című filmmel ő és társai indították el az LMBTQ-lobbit Magyarországon.

Ezek után nem meglepő, hogy a politikus stábtagjai is a baloldali, hazai Soros és LMBTQ-világból érkeztek.

Az Ellenpont információi szerint a Bódis által közölt fényképen, egy laptop előtt Zanin Éva látható. Úgy tudjuk, hogy a tanácsadó májusban csatlakozott Bódis csapatához, előtte nagy multinacionális vállalatoknál dolgozott, valamint

a Soros György által alapított Közép-európai Egyetemen (CEU) Gender Studies (társadalmi nemek tanulmányozása) szakon szerzett mesterdiplomát.

Zanin egyik legérdekesebb szereplése az volt, amikor Lakatos Márk stylistal beszélgetett a Fast Fashion árnyoldalairól.

A Bódi Kriszta közvetlen munkatársairól szóló Ellenpont cikket itt olvashatja.