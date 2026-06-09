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Bódis Kriszta

Elképesztő, mi derült ki Bódis Kriszta vagyonnyilatkozatából

16 perce
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Nyilvánosságra kerültek az új országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatai. A bevallás alapján Bódis Kriszta lényegében vagyontalanul kezdi kormánybiztosi munkáját, hiszen a nyilatkozatában semmilyen ingóságot, vagy ingatlant, megtakarítást, követelést nem tüntetett fel, pusztán egy alapítvány szakmai vezetői munkájáért járó fizetést nevezett meg bevételi forrásként.
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Bódis KrisztagendervagyonnyilatkozatTisza-kormány

A vagyonnyilatkozat szerint ingó- és ingatlanvagyona, valamint megtakarítása nincs – számolt be a Magyar Nemzet. Jövedelme a Van Helyed Alapítvány szakmai vezetőjeként származik, amely a 4. fizetési kategóriába tartozik (bruttó 1 és 5 millió forint közötti sáv). Bódis Kriszta a Tisza Párt egyik legliberálisabb politikusa, aki kormánybiztosként a társadalompolitikai stratégiát alakítja a következő négy évben. 

Bódis Kriszta lényegében vagyontalanul kezdi kormánybiztosi munkáját (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Bódis Kriszta lényegében vagyontalanul kezdi kormánybiztosi munkáját (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Bódis Kriszta lényegében vagyontalanul kezdi kormánybiztosi munkáját

Politikai szerepvállalása előtt genderaktivista tevékenységet folytatott. Többek között részt vett LMBTQ-témájú tartalmak létrehozásában Magyarországon: egy alkalommal úgy nyilatkozott, hogy a Falusi románc című filmmel és társai indították el az LMBTQ-lobbit az országban. 

Emellett ő a szerzője a Csipke Józsika című mesének, amelyben a fiú főszereplő fiúval, a lány főszereplő pedig lánnyal választ szerelmet.

 

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