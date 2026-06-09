Elképesztő, mi derült ki Bódis Kriszta vagyonnyilatkozatából

A vagyonnyilatkozat szerint ingó- és ingatlanvagyona, valamint megtakarítása nincs – számolt be a Magyar Nemzet. Jövedelme a Van Helyed Alapítvány szakmai vezetőjeként származik, amely a 4. fizetési kategóriába tartozik (bruttó 1 és 5 millió forint közötti sáv). Bódis Kriszta a Tisza Párt egyik legliberálisabb politikusa, aki kormánybiztosként a társadalompolitikai stratégiát alakítja a következő négy évben.

Bódis Kriszta lényegében vagyontalanul kezdi kormánybiztosi munkáját (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Bódis Kriszta lényegében vagyontalanul kezdi kormánybiztosi munkáját

Politikai szerepvállalása előtt genderaktivista tevékenységet folytatott. Többek között részt vett LMBTQ-témájú tartalmak létrehozásában Magyarországon: egy alkalommal úgy nyilatkozott, hogy a Falusi románc című filmmel és társai indították el az LMBTQ-lobbit az országban.