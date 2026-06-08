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Sokan túl későn ismerik fel ezt az életveszélyes állapotot – ezek a legfontosabb tünetek

Bóka János

Bóka János keményen bírálta a Tisza Pártot – ezt önnek is látnia kell!

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A Hír TV-nek nyilatkozott az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának alelnöke. Bóka János a vasárnapi szimpátiatüntetésen beszélt a Tisza Párt diktatúra építéséről, az oktatás reformjáról, és a migrációs paktumról.
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Bóka János a Hír TV kérdésére elmondta, hogy elképesztő az a gyűlöletkampány, ami két hónapja zajlik a köztársasági elnökkel szemben.

Bóka János szerint az EU versenyképességének javításához szükség van valódi európai iparpolitikára és a belső piac megerősítésére.
Bóka János szerint elképesztő gyűlöletkampány folyik a köztársasági elnökkel szemben Fotó: Facebook/Bóka János

A politikus szerint ilyenre utoljára a ’40-es években volt példa Magyarországon. Úgy véli, hogy a Tisza Párt az alaptörvény keretein kívül akarja magát helyezni, 

és akár alaptörvény-módosítással is el akarja távolítani a köztársasági elnököt a hivatalából, ami egyértelműen az Európa jogállamisági normák sérelmét jelenti.”

Bóka János az oktatási miniszter reformját is véleményezte. Szerinte az oktatási rendszerben egy olyan szabadság érvényesül, ami előtte nem volt, és ezt a szabadságot nem korlátozni, hanem szélesíteni kellene.

A migrációs paktummal kapcsolatban a képviselő felhívta rá a figyelmet, hogy nem érdemes azzal foglalkozni, hogy mit mond Magyar Péter, hiszen a témában 

már mondott mindent, és annak az ellenkezőjét is.”

 Szerinte „az utóbbi heteknek a maszatolása” azt jelzi, hogy a migrációs paktumot mindenképpen át akarják ültetni, és erről már meg is van a megállapodás a bizottsággal. Ez azonban beláthatatlan következményekkel járna.

 

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