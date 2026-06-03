Bóka János a migrációról: A Tisza Párt hibás döntést hoz, ha ezen az irányon változtat

„Ha van olyan miniszterelnök és olyan kormány, amelyik a migrációs paktum elhibázott politikájával kapcsolatban semmilyen politikai felelősséget nem visel, az Orbán Viktor és az Orbán-kormányok” – jelentette ki Facebook-videójában Bóka János, aki szerint méltatlan és politikailag inkorrekt az a törekvés, amely a korábbi magyar kormányokat próbálja felelőssé tenni az Európai Unió migrációs politikájának kudarcaiért.

Bóka János

Fotó: Facebook/Bóka János

A politikus emlékeztetett: Magyarország már a kezdetektől fogva ellenezte a migrációs paktumot, mert álláspontja szerint az nem jelent valódi megoldást a migrációs válság kihívásaira. Mint fogalmazott, a paktumot megelőző uniós migrációs politika, valamint az annak nyomán kialakuló rendszer sem képes hatékonyan kezelni a problémát.

Orbán Viktor kulcsszerepet játszott Bóka János szerint

Bóka János kifejtette: Orbán Viktor korábbi miniszterelnök kulcsszerepet játszott abban, hogy az Európai Tanács kimondja: a migrációs paktum alapvető kérdéseiben egyhangú döntésre lenne szükség. Hozzátette ugyanakkor, hogy

a tagállamok többsége később eltért ettől a megállapodástól, és minősített többséggel fogadta el az intézkedéseket.

A politikus úgy véli, ezért különösen visszás az a kritika, amely a magyar jobboldalt vagy Orbán Viktort teszi felelőssé a jelenlegi helyzetért. Szerinte éppen az a politikai oldal hangsúlyozta következetesen, hogy a migráció kezeléséhez alapvetően más megközelítésre van szükség.

Bóka arra is felhívta a figyelmet, hogy a migrációs paktum támogatói korábban rendszeresen azt állították: az új szabályozás megerősíti a külső határok védelmét, és hosszú távon megoldást jelenthet az Európát érintő migrációs nyomásra.

A politikus szerint azonban mára egyre inkább látható, hogy ezek az ígéretek nem teljesültek.

Úgy látja, a jelenlegi magyar kormányon belül is jelentős bizonytalanság tapasztalható a migrációs paktum jövőbeni kezelésével kapcsolatban. Kérdésesnek nevezte, hogy végül milyen politikát kívánnak követni az ügyben, és miként fogják azt saját szavazóik számára politikailag elfogadható módon bemutatni.