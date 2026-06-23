Bóka János: Alkotmányos puccs, amit a Tisza művel

Vádolom a magyar kormányt, és vádolom a kormánypárti többség parlamenti képviselőit. Vádolom önöket, és semmilyen közösséget nem vállalok azzal, amire önök készülnek. Vádolom önöket azzal, hogy az április 12-i választáson leadott listás szavazatok 53 százalékára hivatkozva alkotmányos puccsot akarnak végrehajtani – mondta el Bóka János, a Fidesz parlamenti képviselője az Országgyűlés keddi ülésnapján.

Bóka János szerint a Tisza Párt parlamentáris diktatúrát épít

Fotó: Facebook/Bóka János

A politikus ezen túlmenően felsorolta a „vádpontjait”, miszerint a Tisza Párt képviselői és a kormány túszul akarja ejteni a magyar államot és minden alkotmányos szervét minden hatalmi ágban és minden szinten, ezért példátlan gyűlöletkampánnyal akarták lemondásra kényszeríteni Magyarország köztársasági elnökét, személyre szabott jogalkotással akarják eltávolítani a köztársasági elnököt annak ellenére, hogy Magyar Péter „a Feszty Körkép előtt hölgykoszorúban” még azt nyilatkozta, hogy nem fognak személyre szabott jogalkotással élni.

Bóka János: A tiszások az alkotmányosságot és az alapvető jogállamisági elveket figyelmen kívül hagyják

Ehhez képest önök tegnap társadalmi egyeztetésre bocsátottak egy tervezetet, ami egészen pontosan ezt teszi. A politikus szerint mi döbbenetesebb, hogy a tiszások az alkotmányosságot és az alapvető jogállamisági elveket figyelmen kívül hagyják, vagy az az intellektuális igénytelenség, amivel ezt teszik. Egyszerűen eltávolítják a köztársasági elnököt, mert politikai érdekük így kívánja – tette hozzá.

Bóka megjegyezte, hogyha ezt a köztársasági elnökkel meg lehet tenni akkor szerinte ezután bárkivel és bármit meg lehet tenni, rámutatva:

Önök pontosan ezt akarják, hogy bárkivel és bármit megtehessenek, és azt akarják, hogy mindenki tudja meg ebben az országban, hogy Önök bárkivel és bármit megtehetnek.”

Önök Rákosi Mátyás forgatókönyvét alkalmazzák az 1950-es évekből. Visszaélnek a hatalmukkal, visszaélnek a közbizalommal, a rendelkezésükre álló jogi eszközökkel. Pontosan tudta Rákosi Mátyás, hogy hogyan működik a fortélyos félelem rendszere, pontosan tudják önök is, és pontosan ezt építik” – idézte fe a magyar történelem sötét időszakát Bóka, párhuzamot vonva a szerinte most kialakuló rendszerrel.