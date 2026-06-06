Bóka János: Brüsszel nem tekinti lezártnak a migráció és a gyermekvédelem ügyét

Bóka János egy nyilatkozatában arról beszélt, hogy az Európai Unió és Magyarország közötti tárgyalások során több olyan feltétel is felmerült, amelyek az uniós forrásokhoz való hozzáférést érintették.
Amikor mi az uniós forrásokkal kapcsolatban tárgyaltunk, az nyilvánvaló volt, hogy vannak olyan feljogosító feltételek, amik a migrációs joganyag átültetéséhez kapcsolódnak. Vannak olyan feltételek, amik a gyermekvédelmi törvény módosításához kapcsolódnak
– fogalmazott a politikus.
Bóka János szerint az Európai Bizottság álláspontja ezekben a kérdésekben nem változott, ezért várhatóan a jövőben is felmerülnek majd az uniós egyeztetéseken.
„Teljesen biztos vagyok abban, hogy ezek a kérdések előkerültek. Teljesen biztos vagyok abban, hogy a bizottság ezeket a kérdéseket a maga részéről nem tekinti lezártnak” – mondta.
A politikus úgy véli, a következő időszakban ezzel összefüggésben kormányzati lépések is várhatók.
„Teljesen biztos vagyok benne, hogy ezzel kapcsolatban látunk majd kormányzati intézkedéseket a jövőben” – tette hozzá.