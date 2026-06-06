Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Pofonegyszerűen eltüntethető a hasi zsír; mutatunk egy biztos módszert

Érdekes

Kína átlépett egy határt: olyat alkotott, amit korábban senki

fidesz

Bóka János: Brüsszel nem tekinti lezártnak a migráció és a gyermekvédelem ügyét

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az Európai Bizottság továbbra sem tekinti lezártnak a migrációs szabályozás és a gyermekvédelmi törvény ügyét – erről beszélt Bóka János. A Fidesz politikusa szerint ezek a kérdések korábban is szorosan összefüggtek az uniós forrásokról folytatott tárgyalásokkal, és a jövőben is napirenden maradhatnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fideszbrüsszelbóka jánoseurópai unióunióseurópai bizottság

Bóka János egy nyilatkozatában arról beszélt, hogy az Európai Unió és Magyarország közötti tárgyalások során több olyan feltétel is felmerült, amelyek az uniós forrásokhoz való hozzáférést érintették.

Bóka János szerint a Tisza Párt parlamentáris diktatúrát épít
Bóka János 
Fotó: Facebook/Bóka János

 

Amikor mi az uniós forrásokkal kapcsolatban tárgyaltunk, az nyilvánvaló volt, hogy vannak olyan feljogosító feltételek, amik a migrációs joganyag átültetéséhez kapcsolódnak. Vannak olyan feltételek, amik a gyermekvédelmi törvény módosításához kapcsolódnak

– fogalmazott a politikus.

Bóka János szerint az Európai Bizottság álláspontja ezekben a kérdésekben nem változott, ezért várhatóan a jövőben is felmerülnek majd az uniós egyeztetéseken.

„Teljesen biztos vagyok abban, hogy ezek a kérdések előkerültek. Teljesen biztos vagyok abban, hogy a bizottság ezeket a kérdéseket a maga részéről nem tekinti lezártnak” – mondta.

Takács Péter is ott lesz, álljon ki Ön is a demokráciáért

 

A politikus úgy véli, a következő időszakban ezzel összefüggésben kormányzati lépések is várhatók.

„Teljesen biztos vagyok benne, hogy ezzel kapcsolatban látunk majd kormányzati intézkedéseket a jövőben” – tette hozzá.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!