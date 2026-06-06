Bóka János durván kiosztotta Magyar Pétert

Bóka János szerint Magyar Péter olyan lépésre készül, amelynek nincs alkotmányos alapja. A képviselő hangsúlyozta: az Alaptörvény pontosan szabályozza, milyen körülmények között mozdítható el hivatalából a köztársasági elnök, ám ezek a feltételek Sulyok Tamás esetében nem teljesülnek.

Bóka János szerint Sulyok Tamás eltávolításának nincsen alkotmányos alapja (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Az Alaptörvény biztosítja az eljárást

Mint mondta: a köztársasági elnök megfosztására szolgáló eljárás éppen azért szerepel az Alaptörvényben, mert rendkívüli esetekben szükség lehet az államfő hivatalból történő eltávolítására. A képviselő szerint Magyar Péter ezzel a lépéssel saját magát leplezte le: