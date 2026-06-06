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Elképesztő fordulat az Északi Áramlat kapcsán – erre senki nem számított

Bóka János

Bóka János durván kiosztotta Magyar Pétert

1 órája
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Magyar Péter köztársasági elnökkel szembeni fellépése valójában önleleplezés – erről beszélt Bóka János. Az országgyűlési képviselő szerint a miniszterelnök nyilatkozatai azt mutatják, hogy az Alaptörvény keretein kívül akarja eltávolítani Sulyok Tamást hivatalából.
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Bóka JánosalaptörvényeltávolításSulyok TamásMagyar Péter

Bóka János szerint Magyar Péter olyan lépésre készül, amelynek nincs alkotmányos alapja. A képviselő hangsúlyozta: az Alaptörvény pontosan szabályozza, milyen körülmények között mozdítható el hivatalából a köztársasági elnök, ám ezek a feltételek Sulyok Tamás esetében nem teljesülnek.

Bóka János
Bóka János szerint Sulyok Tamás eltávolításának nincsen alkotmányos alapja (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Az Alaptörvény biztosítja az eljárást

Mint mondta: a köztársasági elnök megfosztására szolgáló eljárás éppen azért szerepel az Alaptörvényben, mert rendkívüli esetekben szükség lehet az államfő hivatalból történő eltávolítására. A képviselő szerint Magyar Péter ezzel a lépéssel saját magát leplezte le:

A köztársasági elnök semmi olyat nem tett, ami alapján őt el lehetne mozdítani, ezzel beismerte, hogy az Alaptörvény keretein túl akar lépni.”

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A volt miniszter úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter magatartása azt a benyomást kelti, mintha egy személyben akarna dönteni a vádról, az ítéletről és annak végrehajtásáról is. Szerinte ez összeegyeztethetetlen Magyarország alkotmányos berendezkedésével, és olyan törekvést jelez, amely nyilvánvalóan ellentétes az Alaptörvény szellemével és rendelkezéseivel. Kiemelte: a köztársasági elnök eltávolítására kizárólag az Alaptörvényben rögzített eljárás keretében kerülhet sor, politikai akaratból vagy egyoldalú döntéssel nem.

 

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