Bóka János durván kiosztotta Magyar Pétert

Bóka János szerint Magyar Péter olyan lépésre készül, amelynek nincs alkotmányos alapja. A képviselő hangsúlyozta: az Alaptörvény pontosan szabályozza, milyen körülmények között mozdítható el hivatalából a köztársasági elnök, ám ezek a feltételek Sulyok Tamás esetében nem teljesülnek.
Az Alaptörvény biztosítja az eljárást
Mint mondta: a köztársasági elnök megfosztására szolgáló eljárás éppen azért szerepel az Alaptörvényben, mert rendkívüli esetekben szükség lehet az államfő hivatalból történő eltávolítására. A képviselő szerint Magyar Péter ezzel a lépéssel saját magát leplezte le:
A köztársasági elnök semmi olyat nem tett, ami alapján őt el lehetne mozdítani, ezzel beismerte, hogy az Alaptörvény keretein túl akar lépni.”
A volt miniszter úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter magatartása azt a benyomást kelti, mintha egy személyben akarna dönteni a vádról, az ítéletről és annak végrehajtásáról is. Szerinte ez összeegyeztethetetlen Magyarország alkotmányos berendezkedésével, és olyan törekvést jelez, amely nyilvánvalóan ellentétes az Alaptörvény szellemével és rendelkezéseivel. Kiemelte: a köztársasági elnök eltávolítására kizárólag az Alaptörvényben rögzített eljárás keretében kerülhet sor, politikai akaratból vagy egyoldalú döntéssel nem.