Bóka János: Az egyházi iskolákat támadó kormányzati kijelentések a kommunista időket idézik

Bóka János a HírTV-ben arról beszélt, hogy Magyarországon jelenleg pluralista demokrácia működik, ezért szerinte különösen figyelemre méltó, amikor egy politikai erő rendszerváltást hirdet. A miniszter úgy fogalmazott:
Aki demokráciában rendszerváltásról beszél, az a demokráciát akarja lecserélni.”
A rendszerváltás egyik vívmányát támadnák
Bóka János szerint az 1989–90-es rendszerváltás egyik legfontosabb eredménye az volt, hogy az oktatásban megszűnt az állami monopólium, és a szülők szabadon dönthettek arról, milyen intézménybe szeretnék járatni gyermekeiket. Az egykori miniszter hangsúlyozta: minél több oktatási lehetőség áll a családok rendelkezésére, annál nagyobb az esély arra, hogy minden gyermek a képességeinek és érdeklődésének megfelelő környezetben tanulhasson.
Ezzel szemben szerinte az egyházi iskolákat érő támadások és az a szemlélet, amely a tehetségtől és teljesítménytől függetlenül mindenkit egyformán kezelne, a korábbi évtizedek oktatáspolitikáját idézi.
Bóka úgy látja, hogy a Tisza Párt által használt „rendszerváltás” kifejezés valójában azt a kérdést veti fel, milyen rendszert kívánnak a jelenlegi demokratikus berendezkedés helyére állítani. A politikus úgy véli, a magyar választók többsége nem támogatná azokat a törekvéseket, amelyek csökkentenék az oktatási sokszínűséget vagy korlátoznák a szülők szabad iskolaválasztáshoz való jogát.