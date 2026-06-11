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Bóka János

Bóka János: Az egyházi iskolákat támadó kormányzati kijelentések a kommunista időket idézik

1 órája
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Élesen bírálta a Tisza Párt oktatáspolitikai elképzeléseit és a „rendszerváltásról” szóló politikai üzeneteit a Fidesz országgyűlési képviselője a HírTV-ben. Bóka János szerint az egyházi iskolákat és a szabad iskolaválasztást érő támadások olyan időket idéznek, amelyeket Magyarország már maga mögött hagyott.
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Bóka JánosHír TVTisza Pártpluralizmusegyházi iskolademokráciaoktatás

Bóka János a HírTV-ben arról beszélt, hogy Magyarországon jelenleg pluralista demokrácia működik, ezért szerinte különösen figyelemre méltó, amikor egy politikai erő rendszerváltást hirdet. A miniszter úgy fogalmazott: 

Bóka János
Bóka János szerint az oktatási pluralizmus a rendszerváltás egyik legfontosabb vívmánya.
Fotó: Facebook/Bóka János

Aki demokráciában rendszerváltásról beszél, az a demokráciát akarja lecserélni.”

A rendszerváltás egyik vívmányát támadnák

Bóka János szerint az 1989–90-es rendszerváltás egyik legfontosabb eredménye az volt, hogy az oktatásban megszűnt az állami monopólium, és a szülők szabadon dönthettek arról, milyen intézménybe szeretnék járatni gyermekeiket. Az egykori miniszter hangsúlyozta: minél több oktatási lehetőség áll a családok rendelkezésére, annál nagyobb az esély arra, hogy minden gyermek a képességeinek és érdeklődésének megfelelő környezetben tanulhasson. 

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Ezzel szemben szerinte az egyházi iskolákat érő támadások és az a szemlélet, amely a tehetségtől és teljesítménytől függetlenül mindenkit egyformán kezelne, a korábbi évtizedek oktatáspolitikáját idézi.

Bóka úgy látja, hogy a Tisza Párt által használt „rendszerváltás” kifejezés valójában azt a kérdést veti fel, milyen rendszert kívánnak a jelenlegi demokratikus berendezkedés helyére állítani.  A politikus úgy véli, a magyar választók többsége nem támogatná azokat a törekvéseket, amelyek csökkentenék az oktatási sokszínűséget vagy korlátoznák a szülők szabad iskolaválasztáshoz való jogát.

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