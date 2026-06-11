Bóka János: Az egyházi iskolákat támadó kormányzati kijelentések a kommunista időket idézik

Bóka János a HírTV-ben arról beszélt, hogy Magyarországon jelenleg pluralista demokrácia működik, ezért szerinte különösen figyelemre méltó, amikor egy politikai erő rendszerváltást hirdet. A miniszter úgy fogalmazott:

Bóka János szerint az oktatási pluralizmus a rendszerváltás egyik legfontosabb vívmánya.

Fotó: Facebook/Bóka János

Aki demokráciában rendszerváltásról beszél, az a demokráciát akarja lecserélni.”

A rendszerváltás egyik vívmányát támadnák

Bóka János szerint az 1989–90-es rendszerváltás egyik legfontosabb eredménye az volt, hogy az oktatásban megszűnt az állami monopólium, és a szülők szabadon dönthettek arról, milyen intézménybe szeretnék járatni gyermekeiket. Az egykori miniszter hangsúlyozta: minél több oktatási lehetőség áll a családok rendelkezésére, annál nagyobb az esély arra, hogy minden gyermek a képességeinek és érdeklődésének megfelelő környezetben tanulhasson.