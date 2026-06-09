Szürreális jogi helyzet Kárpátalján: egy magyar betegnek és magyar orvosának ukránul kell beszélgetni

Abszurd jelentségre hívta fel a figyelmet az országgyűlési képviselő. Az ukrán szabályozás értelmében jelenleg egy magyar anyanyelvű háziorvos és szintén magyar betege kizárólag ukrán nyelven beszélgethet a vizsgálóteremben. Ez alapján egy olyan községi tanácsban, amelynek kizárólag magyar anyanyelvű tagjai vannak, szintén csak ukránul lehetne tanácskozni. Bóka János szerint ez a jelenség egyértelműen szembemegy az uniós standardokkal, és a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállítását követelte parlamenti felszólalásában, a Fidesz képviselőcsoportja által kidolgozott 11 pont alapján.

Bóka János a kárpátaljai kisebbség jogainak visszaállítását követelte a Parlamentben (Forrás: Facebook/Bóka János)

Bóka János szerint Magyar Péter nyilatkozata a témában kérdéseket vet fel

A képviselő kiemelte:

Miniszterelnök úr azt mondta, hogy ezekre az ígéretekre határidőket és megfelelő garanciákat kapott. Ez nagyon fontos, mert semmi olyat nem kértünk a 11 pontban, amit 2014 előtt a magyarok Kárpátalján ne élveztek volna. Semmi olyat nem kértünk a 11 pontban, amire Ukrajna két- és többoldalú nemzetközi szerződések alapján a mai nap is ne lenne köteles

– utalva ezzel arra, hogy Magyar Péter ígérete kérdéseket vethet fel, miután sem Ukrajna saját belső jogrendszere, sem nemzetközi kötelezettségvállalásai nem voltak elégséges garanciák ahhoz, hogy a lista pontjai megvalósuljanak.