Bóka János: Magyarország parlamentáris demokrácia, nem pedig parlamentáris diktatúra

A Fidesz frakcióvezető-helyettese a parlament hétfői ülésnapján felszólalásában arra próbált rámutatni, hogy a jelenlegi kormányzó párt nincs tisztában tettei súlyával. Bóka János szerint a Tisza Párt parlamentáris diktatúrát épít.
Bóka János arra hívta fel a figyelmet, hogy érthetetlen a Tisza Párt részéről tapasztalható forradalmi hév.
A köztársasági elnök megválasztásának szabályai nem változtak. Megválasztása annak szelleme és betűje szerint történik a rendszerváltás óta. Ez semmire sem lehet ok, vagy ürügy”
– jelezte a frakcióvezető-helyettes, hozzátéve, hogy Sulyok Tamás eddig is konstruktívan állt hozzá a Tisza-kormányhoz, és semmiben sem akadályozta a politikai programjuk végrehajtását.
Bóka János figyelmeztetett, hogy a Tisza Párt nem helyezheti magát az alaptörvény keretein kívül, és nem tekinthet el a hatalmi ágak szétválasztásától. Ha ezt megteszik, akkor elindulnak a diktatúra építésének az útján.
