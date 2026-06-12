Bóka János: Még mindig nem tudjuk, hogy mibe kerül Magyarországnak az uniós pénzek hazahozatala

Bóka János jelezte, hogy a magyar parlamentben csak a Fidesz-KDNP oldalán ülnek olyan képviselők, akik ténylegesen elhoztak uniós forrásokat Magyarország számára. Azok a források, amik eddig megérkeztek az előző kormány által lefolytatott tárgyalásoknak köszönhetőek.

Bóka János: Mibe kerül Magyarországnak az uniós pénzek hazahozatala? Forrás: Facebook/Bóka János

Óriási politikai ellenszélben sikerült már több mint 12 milliárd eurót Magyarországra hozni”

– emlékeztetett a politikus.

Jelenleg csak ígéreteket lehet látni, de azt, hogy ezekért Magyar Péter milyen vállalásokat tett, azt nem. Mindössze a beterjesztett saláta-törvényből lehet sejteni.

Beterjesztettek egy elég terjedelmes saláta-törvényt, amely sok mindennel kapcsolatban tartalmaz szabályokat. Ezeket át kell tanulmányozni. Szerintem ezek sok tekintetben túlmennek azon a ponton, amit az uniós források érdekében meg kellett volna tennie”

– szögezte le Bóka.

Az úgynevezett „feljogosító feltételek” érintik a migrációs politikát, a gyermekvédelmi törvényt, és Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, és keleti szomszédunk finanszírozását is.

Egy háttérbeszélgetésben a gazdaságért és a pénzügyért felelős miniszterek elismerték azt, hogy be fognak terjeszteni egy középtávú nyugdíj észszerűsítési programot. És várható az adórendszer átalakítása, ami a különadó kivezetése mellett, valószínűleg egyéb rendelkezéseket is fog tartalmazni”

– figyelmeztet a képviselő, hozzátéve, hogy ennek az ügynek óriási politikai ára lesz, már csak az a kérdés, hogy ez mibe kerül Magyarországnak és a magyar embereknek.