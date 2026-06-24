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bóka jános

A Tisza-kormány nem hajlandó fogadni a Velencei Bizottság delegációját

17 perce
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A Tisza-kormány nem hajlandó fogadni a Velencei Bizottság delegációját. Ezért a hivatalos látogatás elmaradt – számolt be róla Bóka János a Fidesz frakcióvezető-helyettese.
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Bóka János úgy értékelte a kormány ezen lépését, hogy „példátlan Magyarország és az Európa Tanács kapcsolatában.”

Bóka János szerint mélyponton a magyar alkotmányosság és a jogállamiság
Bóka János szerint mélyponton a magyar alkotmányosság és a jogállamiság Forrás: Facebook/Bóka János

Bóka János szerint a Tisza-kormány az önkény újtát járja

Sokszor fordult elő, hogy a korábbi kormányok nem értettek egyet a Velencei Bizottság ajánlásaival, de még akkor is konstruktívan együttműködtek a testülettel, mint a Velencei Bizottság jelentései is mutatják”

 – emlékeztetett a politikus.

Bóka János kifejtette, hogy a Tisza-kormány álláspontja nem meglepő, hiszen az Alaptörvény-módosításról szóló javaslatukat 

nehéz úgy értékelni, hogy ne lenne személyre szabott jogalkotás, vagy ne egy folyamatban lévő mandátumot akarna jogalkotási eszközökkel megszakítani.”

A képviselő szerint a Velencei Bizottság ugyanerre a megállapításra jutna, így kijelenthető, 

Egy újabb mélypont a magyar alkotmányosság és a jogállamiság történetében. Egy új önkény kiépülésének az első lépéseit láthatjuk.”

 

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