A Tisza-kormány nem hajlandó fogadni a Velencei Bizottság delegációját

Bóka János úgy értékelte a kormány ezen lépését, hogy „példátlan Magyarország és az Európa Tanács kapcsolatában.”

Bóka János szerint mélyponton a magyar alkotmányosság és a jogállamiság Forrás: Facebook/Bóka János

Bóka János szerint a Tisza-kormány az önkény újtát járja

Sokszor fordult elő, hogy a korábbi kormányok nem értettek egyet a Velencei Bizottság ajánlásaival, de még akkor is konstruktívan együttműködtek a testülettel, mint a Velencei Bizottság jelentései is mutatják”

– emlékeztetett a politikus.

Bóka János kifejtette, hogy a Tisza-kormány álláspontja nem meglepő, hiszen az Alaptörvény-módosításról szóló javaslatukat

nehéz úgy értékelni, hogy ne lenne személyre szabott jogalkotás, vagy ne egy folyamatban lévő mandátumot akarna jogalkotási eszközökkel megszakítani.”

A képviselő szerint a Velencei Bizottság ugyanerre a megállapításra jutna, így kijelenthető,