Bóka János szerint a „lex Orbán” néven elhíresült jogszabály, mely visszamenőleges hatállyal kizárja Orbán Viktort, a demokrácia durva korlátozása.

Bóka János: A Tisza durván korlátozza a demokráciát Forrás: Facebook/Bóka János

Orbán Viktor is reagált a személyére szabott jogszabályról, szerinte

Politikai természetű vitákat jogi eszközökkel nem lehet bekorlátozni”

Az Országgyűlés tiszás többsége elfogadta ezt az Alaptörvény módosítást, amit a Fidesz–KDNP-frakció elutasított.

A módosítás szembemegy a demokratikus verseny szellemiségével, Európában példanélküli korlátozás a kormányfői tisztséggel szemben, s alkotmányosan aggályos személyre szabott és visszamenőleges jogalkotást valósít meg”

– hívta fel rá a figyelmet Bóka János, hozzátéve, hogy ez mindent elárul a jelenlegi kormány demokrácia-felfogásáról.