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Lex Orbán: közleményt adott ki a Fidesz az Alaptörvény-módosítás után

Tragédia

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Bóka János

Bóka János: A Tisza durván korlátozza a demokráciát

1 órája
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A Fidesz frakcióvezető-helyettese értékelte a Tisza-kormány hétfői alaptörvény módosítását. Bóka János szerint ez a lépés a demokrácia kiteljesedése helyett, annak durva korlátozása.
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Bóka JánosLex OrbánOrbán ViktorminiszterelnökTisza-kormány

Bóka János szerint a „lex Orbán” néven elhíresült jogszabály, mely visszamenőleges hatállyal kizárja Orbán Viktort, a demokrácia durva korlátozása.

Bóka János: A Tisza durván korlátozza a demokráciát
Bóka János: A Tisza durván korlátozza a demokráciát Forrás: Facebook/Bóka János

Orbán Viktor is reagált a személyére szabott jogszabályról, szerinte 

Politikai természetű vitákat jogi eszközökkel nem lehet bekorlátozni”

Az Országgyűlés tiszás többsége elfogadta ezt az Alaptörvény módosítást, amit a Fidesz–KDNP-frakció elutasított. 

A módosítás szembemegy a demokratikus verseny szellemiségével, Európában példanélküli korlátozás a kormányfői tisztséggel szemben, s alkotmányosan aggályos személyre szabott és visszamenőleges jogalkotást valósít meg”

 – hívta fel rá a figyelmet Bóka János, hozzátéve, hogy ez mindent elárul a jelenlegi kormány demokrácia-felfogásáról.

 

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