Újabb lemondás! Távozik a népszerű közéleti szereplő

Sokkoló felfedezés: a világűr szörnye falhatja fel a Földet

Újabb botrányos terv a közmédiánál: Tarr Zoltán átvilágítaná az MTVA-t, pedig erre nincs jogköre

Tarr Zoltán, a Tisza-kormány minisztere bejelentette, hogy átalakítanák a közmédia működését, és átvilágítást is indítanának az MTVA-nál. A lépés azonban komoly jogi kérdéseket vet fel, mivel a hatályos szabályok szerint a kormány nem folytathat ilyen vizsgálatot a közmédiánál.
Tarr Zoltán, a Tisza-kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere bejelentette, hogy két lépésben alakítanák át a közmédiát. A politikus szerint az emberek azonnali változást várnak, ezért társadalmi egyeztetést is indítanak arról, milyen feladata legyen a közmédiának.

Magyar Péter és Tarr Zoltán az EP-ben a Tisza legnagyobb munkakerülői
Fotó: MTI/Purger Tamás

A miniszter közölte: Michael McGrath európai biztossal folytatott egyeztetésén is szóba került a közmédia helyzete, valamint annak tervezett átvilágítása. Tarr Zoltán szerint a folyamat végén egy, a demokratikus és európai értékeknek megfelelő közmédia jöhet létre.

A bejelentés azonban komoly kérdéseket vet fel. A hatályos médiatörvény alapján ugyanis a kormány nem rendelhet el és nem folytathat vizsgálatot az MTVA-nál. 

Ez azt jelenti, hogy a Tisza-kormány either nincs tisztában a jogszabályokkal, vagy tudatosan olyan lépéseket készít elő, amelyek nem férnek össze a jelenlegi törvényi keretekkel.

Nem ez az első vitatott elképzelés a közmédia ügyében. Tarr Zoltán korábban arról is beszélt, hogy költségvetési biztost küldenének a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH), valamint az MTVA-hoz. Az NMHH azonban jelezte: jelenleg nem látja, hogy az államháztartási törvény alapján miként lehetne jogszerűen ilyen tisztségviselőt kijelölni az érintett intézményekhez.

 

