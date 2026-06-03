A fővárosi korrupciós botrány kapcsán két volt momentumos politikust is előállított az ügyészség

Mint ismert, kedden a Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában összehangolt nyomozási cselekményeket hajtott végre – írja a Magyar Nemzet.

Őrsi Gergely, a korrupciógyanús botrány érintettje, valamint Koncz Áron, a Tisza Párt országgyűlési képviselője Fotó: Facebook/Németh Balázs

Az ügyészek több személy őrizetbe vételéről és előállításáról is döntöttek:

Molnár Zsolt volt szocialista parlamenti képviselőt,

Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert,

elődjét, a fideszes Láng Zsoltot,

Gór Csabát, a Fidesz kerületi frakcióvezetőjét,

Puskás Pétert, Óbuda volt fideszes alpolgármesterét.

Annyi biztos, hogy Molnár Zsolt letartóztatását indítványozta az ügyészség. Az szintén tudható, hogy Gór Csabát nem vették őrizetbe.

A korrupciós botrány szálai több évvel korábbra vezetnek vissza

A közvélemény Anonymous felvételeiből szerzett tudomást az ügyről évekkel ezelőtt, miután az álarcos alak több videót nyilvánosságra hozott. Például közzétette azt a rejtett kamerás felvételt, amin látható, hogy vélhetően korrupciós pénzeket számolnak egy autóban. A felvételeken jól kivehető, ahogyan az összegeket papírzacskóba tették. Az álarcos alak tájékoztatása szerint a III. kerületi önkormányzat megbízásaiból visszaosztott pénzről volt szó.

Az ügyben az első gyanúsítottakat 2024. március elején fogták el, akik közül többen beszélni kezdtek, így jutottak el a nyomozó ügyészek az óbudai polgármesterig, Kiss Lászlóig és volt alpolgármesteréig.

Molnár Zsolt egyébként a zuglói parkolási botrányban is vádlott. Az ügy koronatanúja, Fuzik Zsolt szerint Molnár és több baloldali politikus összesen háromszázmillió forint vesztegetési pénzhez jutottak hozzá. Fuzik vallomásában kitért egy titokzatos, sokáig „láthatatlan” emberre, egy bizonyos Z. Zsoltra is, akit a fővárosi parkfenntartási biznisz kulcsfigurájának tartanak. A Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosát 2024 márciusában tartóztatták le, a hatóság őt és társait számlagyáras bűnszervezet létrehozásával, milliárdos, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolja.