Kemény üzenet Brüsszelből – itt az új kormánynak szóló követeléslista

Az Európai Bizottság legújabb ajánláscsomagja kapcsán Dömötör Csaba arról írt közösségi oldalán, hogy míg korábban Brüsszel puhább megfogalmazásokkal fogalmazta meg elvárásait Magyarországgal szemben, addig most a hangnem megváltozott. Mint fogalmazott:
Az új kormány irányába cirógatóbbak, de a követeléseik hangnemében keményebbek.”
Többkulcsos adó, rezsicsökkentés, lakástámogatások a célkeresztben
A politikus ismertette a követeléscsomag pontjait:
• A többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése az egykulcsos rendszer helyett;
• az ágazati különadók fokozatos megszüntetése, nyilvánvalóan a külföldi cégek védelmében;
• az ársapkák kivezetése;
• a jelenlegi lakástámogatási rendszer szűkítése, szociális alapú támogatások előtérbe helyezésével;
• a 14. havi nyugdíjat is érintő nyugdíjkiadások bírálata, mely kiegészülhet a korábbi bírálatokkal a 13. havi nyugdíjt illetően;
• a lakossági állampapírok adómentességének felülvizsgálata;
• az energiaár-támogatások, vagyis a rezsicsökkentés fokozatos kivezetése.
Mit lép az új kormány?
A fideszes politikus szerint az ajánlások többsége nem új keletű, hiszen korábban különböző európai parlamenti jelentésekben, bizottsági állásfoglalásokban és korábbi ajánlásokban már megjelentek hasonló elképzelések. Most azonban először szerepelnek együtt egyetlen dokumentumban. Dömötör Csaba emlékeztetett, hogy az előző kormány rendre elutasította azokat a javaslatokat, amelyek szerinte jövedelmi hátrányt okoztak volna a magyar családoknak. Úgy véli, most az a legfontosabb kérdés, hogy az Magyar Péter kormánya miként viszonyul az Európai Bizottság által megfogalmazott elvárásokhoz:
Most már azt is jó lenne tudni, hogy valójában miről van szó ezeken a tárgyalásokon, és hogyan viszonyul a miniszterelnök ahhoz a követeléslistához, amely magyarok millióinak életére vannak hatással.”