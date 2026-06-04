Kemény üzenet Brüsszelből – itt az új kormánynak szóló követeléslista

Az Európai Bizottság legújabb ajánláscsomagja kapcsán Dömötör Csaba arról írt közösségi oldalán, hogy míg korábban Brüsszel puhább megfogalmazásokkal fogalmazta meg elvárásait Magyarországgal szemben, addig most a hangnem megváltozott. Mint fogalmazott:

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő szerint Brüsszel benyújtotta a számlát Fotó: Éberling András / Magyar Nemzet

Az új kormány irányába cirógatóbbak, de a követeléseik hangnemében keményebbek.”

Többkulcsos adó, rezsicsökkentés, lakástámogatások a célkeresztben

A politikus ismertette a követeléscsomag pontjait:

• A többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése az egykulcsos rendszer helyett;

• az ágazati különadók fokozatos megszüntetése, nyilvánvalóan a külföldi cégek védelmében;

• az ársapkák kivezetése;

• a jelenlegi lakástámogatási rendszer szűkítése, szociális alapú támogatások előtérbe helyezésével;

• a 14. havi nyugdíjat is érintő nyugdíjkiadások bírálata, mely kiegészülhet a korábbi bírálatokkal a 13. havi nyugdíjt illetően;

• a lakossági állampapírok adómentességének felülvizsgálata;

• az energiaár-támogatások, vagyis a rezsicsökkentés fokozatos kivezetése.