Drámai fordulat, már ma véget érhet az ukrán háború: egy dolgot kell megtennie Zelenszkijnek

Sokkoló felfedezés: a világűr szörnye falhatja fel a Földet

Brüsszel feltételei, KEKVA-k, migrációs paktum – így állhatnak az uniós források Magyarország számára

Az uniós források körüli tárgyalások továbbra is komoly politikai és intézményi vitákat generálnak Magyarország és Brüsszel között. Az Ultrahang műsorában részletesen szó esett arról, milyen elvárások teljesítése lehet kulcs a pénzek hazahozatalához, és mely területeken maradtak nyitott kérdések: a KEKVA-rendszer, az Európai Ügyészséghez való viszony, valamint a migrációs paktum is a legfontosabb vitapontok között szerepel.
Az uniós források körüli vita továbbra is meghatározó kérdés Magyarország és az Európai Unió viszonyában – hangzott el az Ultrahang legfrissebb adásában, amelyben részletesen szó esett arról is, milyen feltételek teljesítését várhatja el Brüsszel a hazánknak járó pénzek folyósításához.

Fotó: Facebook/Bóka János

A beszélgetésben felmerült, hogy az uniós források hazahozatala érdekében milyen esetleges „alkuk” vagy politikai feltételrendszerek alakíthatják a folyamatot, illetve milyen vitás területek továbbra is napirenden vannak.

A műsorban külön téma volt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) rendszere is, amely régóta része az Európai Bizottsággal folytatott vitáknak. 

Az uniós elvárások között több alkalommal is felmerült a transzparencia és az elszámoltathatóság kérdése.

Szó esett az Európai Ügyészséghez való csatlakozás kérdéséről is, amely szintén visszatérő eleme az uniós források körüli tárgyalásoknak. A vita középpontjában az áll, hogy milyen intézményi garanciákat vár el az EU a támogatások megfelelő felhasználása érdekében.

A migrációs paktum kapcsán is elhangzottak értékelések és kritikák, amelyek szerint ez a terület szintén befolyásolhatja a tagállamok és Brüsszel közötti politikai és pénzügyi egyeztetéseket.

 

