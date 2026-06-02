Brüsszel feltételei, KEKVA-k, migrációs paktum – így állhatnak az uniós források Magyarország számára

Az uniós források körüli vita továbbra is meghatározó kérdés Magyarország és az Európai Unió viszonyában – hangzott el az Ultrahang legfrissebb adásában, amelyben részletesen szó esett arról is, milyen feltételek teljesítését várhatja el Brüsszel a hazánknak járó pénzek folyósításához.

A beszélgetésben felmerült, hogy az uniós források hazahozatala érdekében milyen esetleges „alkuk” vagy politikai feltételrendszerek alakíthatják a folyamatot, illetve milyen vitás területek továbbra is napirenden vannak.

A műsorban külön téma volt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA) rendszere is, amely régóta része az Európai Bizottsággal folytatott vitáknak.

Az uniós elvárások között több alkalommal is felmerült a transzparencia és az elszámoltathatóság kérdése.

Szó esett az Európai Ügyészséghez való csatlakozás kérdéséről is, amely szintén visszatérő eleme az uniós források körüli tárgyalásoknak. A vita középpontjában az áll, hogy milyen intézményi garanciákat vár el az EU a támogatások megfelelő felhasználása érdekében.

A migrációs paktum kapcsán is elhangzottak értékelések és kritikák, amelyek szerint ez a terület szintén befolyásolhatja a tagállamok és Brüsszel közötti politikai és pénzügyi egyeztetéseket.