Itt a brüsszeli követelés-lista, mélyen a zsebünkbe nyúlnának

A magyar embereknek joguk van tudni, milyen politikai vállalások állnak az uniós pénzek mögött. A brüsszeli elvárások egyelőre nem teljesen nyilvánosak, sőt az erről kötött politikai megállapodás sem. Németh Balázs, Fidesz országgyűlési képviselője a brüsszeli igényeket vette sorra.
Megérkezett az első gazdasági követelés-lista Brüsszelből, amelynek a címzettje már az új kormány. Szokás szerint bikkfanyelven fogalmaztak – írta Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője csütörtökön.
A brüsszeli elvárások kiszolgálása ezeket hozná a konyhára
A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy az új magyar kormány vállalásaira tett igényüket már megfogalmazták Brüsszelben, az ott szokásos bikkfanyelven. Németh Balázs szerint az EU-s iromány magyarról magyarra történő fordítása esetén így néz ki a brüsszeli elvárás:
- meg kell szüntetni a védett árat a benzinkutakon és az árréskorlátozást a boltokban,
- el kell törölni a 3 százalékos Otthon Start hitelt,
- ki kell vezetni a rezsicsökkentést, legfeljebb a legszegényebbek kaphatnak rezsitámogatást,
- magasabb nyugdíjkorhatár, alacsonyabb nyugdíjak, a 13. és 14. havi nyugdíj kivezetése,
- a multikat terhelő adók eltörlése,
- viszlát, olcsó orosz energia,
- felül kell vizsgálni az otthontámogatási programokat, saját ingatlan helyett bérlakás-programot szeretnének,
- el kell törölni a családoknak, fiataloknak és édesanyáknak járó adókedvezmények rendszerét.
Vajon melyik intézkedéseket ígérte meg Magyar Péter Ursula von der Leyennek a brüsszeli találkozón?”
– zárta bejegyzését Németh.
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