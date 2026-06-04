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brüsszel

Itt a brüsszeli követelés-lista, mélyen a zsebünkbe nyúlnának

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A magyar embereknek joguk van tudni, milyen politikai vállalások állnak az uniós pénzek mögött. A brüsszeli elvárások egyelőre nem teljesen nyilvánosak, sőt az erről kötött politikai megállapodás sem. Németh Balázs, Fidesz országgyűlési képviselője a brüsszeli igényeket vette sorra.
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brüsszelkormányursula von der leyenlistakövetelés

Megérkezett az első gazdasági követelés-lista Brüsszelből, amelynek a címzettje már az új kormány. Szokás szerint bikkfanyelven fogalmaztak – írta Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője csütörtökön.

Brüsszel már megfogalmazta igényeit, valamiben maradtak is, úgy tűnik nem lesz nagy ellenállá, BRUSSELS, BELGIUM - MAY 29: Hungarian Prime Minister Peter Magyar (L) meets with European Commission President Ursula von der Leyen (R) in Brussels, Belgium, on May 29, 2026. Dursun Aydemir / Anadolu (Photo by Dursun Aydemir / Anadolu via AFP)
Brüsszel már megfogalmazta igényeit, valamiben maradtak is, úgy tűnik nem lesz nagy ellenállás
Fotó: AFP

 

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A brüsszeli elvárások kiszolgálása ezeket hozná a konyhára

A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy az új magyar kormány vállalásaira tett igényüket már megfogalmazták Brüsszelben, az ott szokásos bikkfanyelven. Németh Balázs szerint az EU-s iromány magyarról magyarra történő fordítása esetén így néz ki a brüsszeli elvárás:

  • meg kell szüntetni a védett árat a benzinkutakon és az árréskorlátozást a boltokban,
  • el kell törölni a 3 százalékos Otthon Start hitelt,
  • ki kell vezetni a rezsicsökkentést, legfeljebb a legszegényebbek kaphatnak rezsitámogatást,
  • magasabb nyugdíjkorhatár, alacsonyabb nyugdíjak, a 13. és 14. havi nyugdíj kivezetése,
  • a multikat terhelő adók eltörlése,
  • viszlát, olcsó orosz energia,
  • felül kell vizsgálni az otthontámogatási programokat, saját ingatlan helyett bérlakás-programot szeretnének,
  • el kell törölni a családoknak, fiataloknak és édesanyáknak járó adókedvezmények rendszerét.

Vajon melyik intézkedéseket ígérte meg Magyar Péter Ursula von der Leyennek a brüsszeli találkozón?”

– zárta bejegyzését Németh.

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