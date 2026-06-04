Itt a brüsszeli követelés-lista, mélyen a zsebünkbe nyúlnának

A brüsszeli elvárások kiszolgálása ezeket hozná a konyhára

A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy az új magyar kormány vállalásaira tett igényüket már megfogalmazták Brüsszelben, az ott szokásos bikkfanyelven. Németh Balázs szerint az EU-s iromány magyarról magyarra történő fordítása esetén így néz ki a brüsszeli elvárás:

meg kell szüntetni a védett árat a benzinkutakon és az árréskorlátozást a boltokban,

el kell törölni a 3 százalékos Otthon Start hitelt,

ki kell vezetni a rezsicsökkentést, legfeljebb a legszegényebbek kaphatnak rezsitámogatást,

magasabb nyugdíjkorhatár, alacsonyabb nyugdíjak, a 13. és 14. havi nyugdíj kivezetése,

a multikat terhelő adók eltörlése,

viszlát, olcsó orosz energia,

felül kell vizsgálni az otthontámogatási programokat, saját ingatlan helyett bérlakás-programot szeretnének,

el kell törölni a családoknak, fiataloknak és édesanyáknak járó adókedvezmények rendszerét.

Vajon melyik intézkedéseket ígérte meg Magyar Péter Ursula von der Leyennek a brüsszeli találkozón?”

– zárta bejegyzését Németh.