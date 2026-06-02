Brüsszel embere Budapestre érkezik, hogy irányba rakja Magyar Pétert – jöhetnek a megszorítások?

Magyarországra látogat az Európai Bizottság jogállamiságért felelős biztosa, hogy az új kormánnyal egyeztessen a vitatott reformokról. A tárgyalások tétje nem kisebb, mint a több mint 16 milliárd eurónyi uniós forrás sorsa.
Kedden Budapestre látogat Michael McGrath, az Európai Bizottság igazságügyi és jogállamisági biztosa, hogy az új magyar kormánnyal egyeztessen a régóta vitatott jogállamisági kérdésekről és az Európai Unió által elvárt reformokról.

Brüsszelben ülésezik az EU külügyi tanácsa
Fotó: JPIX / NurPhoto

A 444.hu szerint a látogatás célja, hogy elősegítse azoknak a változtatásoknak a megvalósítását, amelyek Magyarország és az Európai Bizottság közötti megállapodás részét képezik. Az egyeztetés közvetlen előzménye Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter miniszterelnök múlt heti találkozója.

Az Európai Bizottság a közelmúltban jelezte, hogy Magyarország hozzáférhet az előző kormány idején befagyasztott több mint 16 milliárd euró értékű uniós forráshoz. 

A pénz azonban csak akkor érkezhet meg, ha a magyar fél teljesíti a vállalt reformokat és beruházásokat. McGrath a tervek szerint több magas rangú magyar politikussal is találkozik. Egyeztet Rák Richárddal, az Országgyűlés alelnökével, valamint az Országgyűlés több bizottsági elnökével. A biztos tárgyal Ruff Bálint miniszterelnök-helyettessel, Görög Márta igazságügyi miniszterrel és Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel is.

A megbeszélések középpontjában a jogalkotási reformprogram áll. Brüsszel különösen fontosnak tartja a jogállamiság megerősítését, az alapvető jogok védelmét és a médiaszabadság helyzetét érintő intézkedéseket.

Új fejlemény, hogy Magyarország május végén hivatalosan is jelezte csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez (EPPO). A lépés jelentős változást jelenthet az ország és az uniós intézmények kapcsolatában, és várhatóan a mostani tárgyalásokon is kiemelt téma lesz.

 

 

