Brüsszel újabb döntése? – súlyos pénzügyi következményekről ír Dömötör Csaba

Újabb, komoly vitát kiváltó uniós lépésről számolt be közösségi oldalán Dömötör Csaba, aki egy Politico-hírlevélre hivatkozva azt állítja: az Európai Unió védelmi finanszírozási rendszerében olyan változás történhetett, amely több tízmilliárd eurós tételt is érinthet.

A bejegyzés szerint az új kormány hozzájárulhatott ahhoz, hogy az uniós védelmi alapból visszamenőlegesen is megtéríthetők legyenek azok a kiadások, amelyeket egyes tagállamok az Ukrajnának nyújtott háborús támogatásokra fordítottak.

Dömötör Csaba értelmezése szerint ezzel gyakorlatilag egy korábbi vétó is lekerült az asztalról, ami akár 40 milliárd eurónyi – mintegy 14 ezer milliárd forintnyi – katonai kiadás uniós finanszírozását is megnyithatja a jövőben.

A politikus azt is kifogásolja, hogy az érintett kormányfő a kérdésről nem beszélt a Von der Leyennel tartott közös sajtótájékoztatón, ahogy a külügyi vezetés sem tért ki rá nyilvánosan. A bejegyzés szerint mindez jól mutatja, hogyan születnek döntések Brüsszelben, és milyen következményekkel járhat, ha egy tagállam feladja korábbi álláspontját egy-egy vitás ügyben.