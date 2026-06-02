Budai Gyula

Több száz millió forintos támogatásokat zsebelhetett be a Tisza Párt

A Tisza Párt finanszírozásáról és Bige László korábbi ügyeiről tett közzé bejegyzést a Fidesz parlamenti képviselője. Budai Gyula szerint a milliárdos üzletember több száz millió forinttal támogatta Magyar Péter pártját, és korábbi állami támogatásokat és eljárásokat is felidézett.
Budai Gyula arról írt, hogy Bige László, a péti Nitrogénművek Zrt. tulajdonosa 2025-ben 100 millió forinttal, 2026-ban pedig több száz millió forinttal támogatta a Tisza Pártot és annak kampányát. A politikus bejegyzésében felidézte azt is, hogy Bige László a Gyurcsány-kormány idején, 2005-ben több mint 10 milliárd forint állami támogatást kapott a Magyar Fejlesztési Banktól,  jogellenes állami garanciavállalással és az uniós szabályok kijátszásával.

Budai Gyula szerint milliárdos háttér és politikai kapcsolatok állnak a Tisza Párt mögött (Forrás: Facebook/Budai Gyula)
Az ügy miatt 2011-ben hűtlen kezelés és jogosulatlan gazdasági előny megszerzése miatt indult nyomozás Bige László ellen, valamint parlamenti vizsgálóbizottság is foglalkozott az esettel. A képviselő felidézte, hogy a feljelentést ő maga tette, és az ügy több szinten is vizsgálat tárgya volt.

Budai Gyula szerint Bige László azért támogatta Magyar Pétert és a Tisza Pártot, mert az Orbán-kormány alatt „meghurcolták”.

A politikus bejegyzését azzal zárta, hogy szerinte a törvények betartása nem tekinthető „meghurcolásnak”, és Bige Lászlónak ezt illene tudnia.

 

