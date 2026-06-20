Árad az LMBTQ – szivárványos zászlók borítják az Erzsébet hidat

Az Énbudapestem névre hallgató közösségi oldal büszkén jelentette be, hogy a Budapest Pride-ra készülve szivárványos zászlók jelennek meg a főváros egyre több pontján. Ez várható volt, hiszen már rövidesen a választások után bejelentkezett Magyar Péternél az LMBTQ-lobbi. A schwulissimo.de német LMBTQ-portál egyik cikkében Rémy Bonny, a Forbidden Colours igazgatója és más aktivisták feketén-fehéren közölték, hogy most a globális LMBTQ-lobbi számára kedvező konkrét tettek végrehajtását várják el Magyar Péter új kormányától.

Magyar Péter zöld utat nyitott a Budapest Pride-nak (Fotó: Koszticsák Szilárd)

Durva reakciók érkeztek a Budapest Pride megrendezése kapcsán

Magyar Péter már a hónap elején kijelentette: nincs akadálya az idei budapesti Pride felvonulás megtartásának. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány nyitott az azonos neműek házasságát és az örökbefogadást érintő társadalmi vita megindítására. Az Énbudapestem bejegyzése alatt ugyanakkor a hozzászólók többsége kemény kritikát fogalmazott meg a felvonulás megrendezése kapcsán:

Ez nem progresszív, hanem agresszív szenny! Borzalom, ami most folyik az országban”

– olvasható a poszt alatt. Sokan arról is írtak, hogy úgy látják, égetőbb kérdésekkel kellene foglalkoznia a kormánynak, mások egyenesen ártalmasnak tartották a felvonulás megszervezését.

Már régen nem csak a melegek elfogadásáról szól a szivárványos zászló,hanem politikai tartalma is van. És mivel ez a város nem csak a baloldaliaké hanem a jobboldaliaké is,ezért ez provokálásnak hat számukra. Nem kell kirakni semmilyen kisebbség zászlaját semmilyen hídra. Rohadt unalmas már a kultúrharc”

– írta egy másik hozzászóló.

Megszervezik a Családi Büszkeség Menetét

Az egyenlőség és elfogadás jegyében július 11-én Budapesten rendezik meg a Családi Büszkeség Menetét, amely a szervezők szerint a hagyományos családmodell melletti kiállásként jön létre, és minden pártpolitikai vonalon kívül, közösségi kezdeményezésként hirdetik meg.

A résztvevők célja, hogy hangsúlyozzák: az erős családok jelentik a társadalom alapját, ahol az otthon, a biztonság és a stabilitás meghatározó értékek, valamint hogy a gyermeknevelésben az anya és apa szerepét alapvetőnek tartják.

A rendezvény a Szentháromság térről indul, és a szervezők minden érdeklődőt várnak, akik fontosnak tartják a család intézményének és a hagyományos értékrendnek a megerősítését.