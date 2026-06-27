Zászlóháború árnyékában, rekordhőségben indul hamarosan a 31. Budapest Pride

A Budapest Pride az elmúlt években egyre inkább túlmutatott önmagán: a szervezők által meghirdetett LMBTQ-felvonulás mára politikai és diplomáciai üggyé vált. Idén is Karácsony Gergely főpolgármester lett az esemény egyik legfontosabb arca, miközben a kormány, egyértelműen taktikai okokból, kihelyezett kormányülésre hivatkozva nem vesz részt a rendezvényen.
Zászlóháború előzte meg a Pride-ot
Karácsony Gergely már június elején szivárványos zászlót helyezett ki a Városházára, majd múlt hétvégén az Erzsébet hídra is progresszív pride-zászlókat tűztek ki. A főpolgármester ezt természetes gesztusnak nevezte, a lépés azonban komoly politikai vitát váltott ki:
Nem sokkal később eltávolították a zászlókat, majd a Dunába dobták őket. Az ügyben a rendőrség rongálás miatt indított eljárást, később pedig gyanúsítottként hallgatta ki az elkövetőt.
Az 58 éves, mogyoródi férfi – mint arról az Origo beszámolt – ezt nyilatkozta: „Büszke vagyok arra, amit tettem, és holnap is megtenném ugyanezt. Nem kértem ügyvédet sem a rendőri kihallgatáson. Nem volt rá szükségem, mert csak azt tettem, amit a személyes meggyőződésem diktált. Úgy vélem, a pride-zászlóknak se az Erzsébet hídon, sem a Városháza falán nincs helye.” Azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy „Magyarország keresztény állam ezeréves múlttal. „Nem zavarnak a melegek, de a szerelmük látványát ne kényszerítsék se rám, se másra. Meggyőződésem, hogy nem követtem el bűncselekményt, hiszem, hogy a szivárványos zászlóknak nincs helye az Erzsébet hídon” – tette hozzá.
Karácsony megköszönte az „ingyenreklámot”
Karácsony Gergely úgy reagált: a szabadság és az elfogadás közös ügyünk, egyúttal megköszönte az „ingyenreklámot”, és bejelentette, hogy új zászlókat helyeznek ki.
A történet azonban ezzel nem ért véget: a Mi Hazánk ifjúsági szervezete is nemzeti lobogókat helyezett el az Erzsébet hídra. Nem sokkal később olyan felvétel került nyilvánosságra, amelyen valaki egy magyar zászlót dob a Dunába. Ebben az ügyben szabálysértési eljárás indult, ugyanakkor a Mi Hazánk és a KDNP nemzeti jelkép meggyalázása miatt is feljelentést tett.
Szombat reggelre ismét lecserélték a magyar zászlókat, és újra a progresszív pride-zászlók kerültek az Erzsébet hídra
– hívta fel a figyelmet Bohár Dániel.
Külföldi támogatás, magyar távolságtartás
A pride mellett idén is több külföldi diplomáciai képviselet állt ki. Hollandia budapesti nagykövetsége a többi aláíróval közösen azt írta:
Várjuk, hogy június 27-én együtt ünnepelhessünk.”
A közös nyilatkozatot az Európai Unió 27 tagállamából húsz ország írta alá, emellett több Európán kívüli állam nagykövetsége is csatlakozott.
Miközben több nyugati ország nyíltan támogatásáról biztosította a rendezvényt, a magyar kormány egyértelműen távol marad a felvonulástól.
Magyar Péter – elkerülve a nyílt állásfoglalást a genderlobbi mellett – már a hét elején bejelentette, hogy péntektől vasárnapig kihelyezett kormányülést és frakcióülést tartanak, így a kabinet tagjai nem jelennek meg a pride-on.
A Tisza ugyanakkor korábban több alkalommal is olyan nyilatkozatokat tett, amelyek támogatóként értelmezhetők az LMBTQ-közösség irányába.
Nagy visszhangot váltott ki Magyar Péter hétfői kijelentése is, amelyben az azonos nemű párok örökbefogadásának kérdését a roma gyermekek örökbefogadásával kapcsolta össze.
Az sem elhanyagolható körülmény, hogy a kormányban Bódis Kriszta kormánybiztosként felel a nemzeti társadalompolitikai stratégia kidolgozásáért. Bódis neve korábban a Csipke Józsika című mesekönyv kapcsán vált országosan ismertté.
A Hír Tv tudósítója a kihelyezett kormányülés helyszínén arról kérdezte Magyar Pétert, üzen-e valamit a Pride résztvevőinek, a miniszterelnök azonban néma maradt.
Rekordhőségben indul a Budapest Pride
A Budapest Pride résztvevőinek az idei évben nemcsak a politikai vitákkal, hanem a rendkívüli hőséggel is meg kell küzdeniük. A térségbe érkezett hőkupola miatt akár 40 Celsius-fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet.
Mint az Origo is megírta, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter külön figyelmeztette azokat, akik szabadtéri tömegrendezvényre készülnek.
Egészségügyi miniszterként arra kérek mindenkit, aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, hogy indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében. A hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat.”
A lyoni rendezvényt lefújták a rendkívüli időjárás miatt
Miközben Budapesten megtartják a felvonulást, Franciaországban a rendkívüli hőség miatt Párizsban elhalasztották, Lyonban pedig lefújták a szombatra tervezett Pride-rendezvényt.
Maximális készültségben a rendőrség
A Budapest Pride délután három órakor indul az Operától, majd az Erzsébet hídon keresztül halad a Vérmezőig.
A biztosításra maximális felkészültséggel készül a rendőrség. Erről Baricska Norbert Tamás, a Budapesti Rendőr-főkapitányság új vezetője beszélt a Fővárosi Közgyűlés ülésén. A főkapitány hangsúlyozta: a biztonsági intézkedések részleteit nem ismertethette, ugyanakkor kijelentette, hogy
a rendőrség felkészültsége a gyakorlatban is bizonyítani fog.
Novák Előd törvényjavaslatot nyújtott be a szivárványos zászlókról
A korábbi évekkel ellentétben idén nem szervezett a Mi Hazánk a pride-dal egy időben ellentüntetést. Más ellentüntetések viszont várhatók, a CitizenGO partnereivel közösen Szülők Menete néven imádságos felvonulást tart, amely a Szent István-bazilikától a Kossuth térig vonul. Közvetlenül a Pride vonulása után kezdődik a Kodály köröndnél a Védjük meg közösen Magyarországot! elnevezésű demonstráció, amely a „genderpropaganda” mellett a migrációs paktum ellen is tiltakozik. A Mi Hazánk pedig július 11-én rendezi meg Magyarország első Családi Büszkeség Menetét.
A 31. Budapest Pride tehát nemcsak a résztvevőknek jelent kihívást a rendkívüli hőség miatt, hanem továbbra is a magyar közélet egyik legmegosztóbb eseményének számít. A politikai üzenetek, a diplomáciai támogatások és az elmúlt napok zászlóháborúja után délután három órakor elindul a felvonulás.