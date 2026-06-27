Zászlóháború árnyékában, rekordhőségben indul hamarosan a 31. Budapest Pride

A Budapest Pride az elmúlt években egyre inkább túlmutatott önmagán: a szervezők által meghirdetett LMBTQ-felvonulás mára politikai és diplomáciai üggyé vált. Idén is Karácsony Gergely főpolgármester lett az esemény egyik legfontosabb arca, miközben a kormány, egyértelműen taktikai okokból, kihelyezett kormányülésre hivatkozva nem vesz részt a rendezvényen.

Zászlócsata és hőkupola: feszült légkörben indul a 31. Budapest Pride (Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP)

Zászlóháború előzte meg a Pride-ot

Karácsony Gergely már június elején szivárványos zászlót helyezett ki a Városházára, majd múlt hétvégén az Erzsébet hídra is progresszív pride-zászlókat tűztek ki. A főpolgármester ezt természetes gesztusnak nevezte, a lépés azonban komoly politikai vitát váltott ki:

Nem sokkal később eltávolították a zászlókat, majd a Dunába dobták őket. Az ügyben a rendőrség rongálás miatt indított eljárást, később pedig gyanúsítottként hallgatta ki az elkövetőt.

Az 58 éves, mogyoródi férfi – mint arról az Origo beszámolt – ezt nyilatkozta: „Büszke vagyok arra, amit tettem, és holnap is megtenném ugyanezt. Nem kértem ügyvédet sem a rendőri kihallgatáson. Nem volt rá szükségem, mert csak azt tettem, amit a személyes meggyőződésem diktált. Úgy vélem, a pride-zászlóknak se az Erzsébet hídon, sem a Városháza falán nincs helye.” Azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy „Magyarország keresztény állam ezeréves múlttal. „Nem zavarnak a melegek, de a szerelmük látványát ne kényszerítsék se rám, se másra. Meggyőződésem, hogy nem követtem el bűncselekményt, hiszem, hogy a szivárványos zászlóknak nincs helye az Erzsébet hídon” – tette hozzá.

Karácsony megköszönte az „ingyenreklámot”

Karácsony Gergely úgy reagált: a szabadság és az elfogadás közös ügyünk, egyúttal megköszönte az „ingyenreklámot”, és bejelentette, hogy új zászlókat helyeznek ki.

A történet azonban ezzel nem ért véget: a Mi Hazánk ifjúsági szervezete is nemzeti lobogókat helyezett el az Erzsébet hídra. Nem sokkal később olyan felvétel került nyilvánosságra, amelyen valaki egy magyar zászlót dob a Dunába. Ebben az ügyben szabálysértési eljárás indult, ugyanakkor a Mi Hazánk és a KDNP nemzeti jelkép meggyalázása miatt is feljelentést tett.

Szombat reggelre ismét lecserélték a magyar zászlókat, és újra a progresszív pride-zászlók kerültek az Erzsébet hídra

– hívta fel a figyelmet Bohár Dániel.